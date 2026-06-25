È una denuncia del comandante Giuseppe Marasco degli Ispettori Civilis quella che riguarda il grave episodio avvenuto a Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, dove il furto dei cavi di alimentazione Enel ha provocato un esteso blackout elettrico con pesanti conseguenze per abitazioni e aziende agricole.

Secondo quanto segnalato da Marasco, il raid avrebbe interessato una linea elettrica su otto pali, nei pressi del Consorzio Agrario in direzione Trinitapoli, lasciando senza corrente numerose utenze domestiche e soprattutto le attività agricole della zona.

La situazione appare particolarmente critica per il comparto agricolo: senza energia elettrica, le pompe di irrigazione sono rimaste ferme nel pieno della fase di crescita delle coltivazioni di pomodoro, con un rischio concreto di compromissione dei raccolti appena messi a dimora.

Dalla ricostruzione e dal materiale foto-video raccolto sul posto dallo stesso Marasco, il danno economico stimato avrebbe già superato i 100.000 euro, mentre si teme la perdita totale delle produzioni qualora i tempi di ripristino dell’energia, indicati fino a dieci giorni, dovessero essere confermati.

Nel suo intervento, Marasco riporta anche le preoccupazioni del territorio:

“Se la corrente non torna entro poche ore, le piantine muoiono. Dieci giorni sono una condanna per l’agricoltura di Borgo Mezzanone. I danni chi li paga?” è la denuncia rilanciata da agricoltori e residenti.

La richiesta è di un intervento immediato da parte di Enel Distribuzione, Prefettura di Foggia, Comune di Manfredonia e forze dell’ordine per il ripristino urgente della fornitura elettrica e l’attivazione di un tavolo per il riconoscimento dei danni subiti.

Tra le proposte indicate nella denuncia figura anche la necessità di accelerare le operazioni tecniche, derogando ai tempi standard, vista l’emergenza agricola in corso.

“Borgo Mezzanone non può permettersi un altro colpo. L’agricoltura locale, già messa a dura prova, rischia di perdere un’intera annata per un atto criminale”, si legge nella segnalazione.

La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono interventi per il ripristino del servizio e la quantificazione definitiva dei danni.