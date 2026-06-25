CASTELLANETA – È stato ritrovato senza vita il corpo di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni scomparso nel pomeriggio di martedì 23 giugno dopo essersi allontanato dalla propria abitazione di via del Mercato, a Castellaneta.

Il corpo è stato individuato nella gravina al termine di quasi ventiquattro ore di ricerche che hanno visto impegnati vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale del 118, volontari della Protezione civile, unità cinofile e droni. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione impervia dell’area.

Le attività di ricerca si erano concentrate proprio nella zona della gravina, dove gli operatori hanno infine rinvenuto il giovane.

Sulle cause della morte sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella del gesto volontario, ma al momento non sono state rese note conclusioni ufficiali. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Castellaneta, che nelle ore successive alla scomparsa si era mobilitata con appelli e messaggi di vicinanza alla famiglia del ragazzo. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it