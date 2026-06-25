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Home // Cerignola // Cerignola, il Consiglio comunale approva il progetto del canile sanitario

CANILE SANITARIO Cerignola, il Consiglio comunale approva il progetto del canile sanitario

L'approvazione del progetto rappresenta un passaggio significativo per la città

Randagismo a Manfredonia: Forza Italia chiede risposte concrete al Comune

Randagismo - ph Wikipedia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Giugno 2026
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA – Il Consiglio comunale di Cerignola ha approvato il progetto per la realizzazione del canile sanitario, un’opera attesa da anni che punta a rafforzare le attività di tutela del benessere animale e il contrasto al fenomeno del randagismo.

La nuova struttura consentirà di svolgere direttamente sul territorio le attività previste dalla normativa vigente, tra cui la presa in carico dei cani rinvenuti, gli interventi sanitari e i programmi di sterilizzazione, strumenti ritenuti fondamentali per il controllo della popolazione canina e la prevenzione del randagismo.

L’approvazione del progetto rappresenta un passaggio significativo per la città, che potrà dotarsi di un presidio dedicato alla gestione sanitaria degli animali, con l’obiettivo di migliorare i servizi e garantire una maggiore tutela del loro benessere.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’associazione “Gli Amici di Balto”, che da anni promuove iniziative e sensibilizzazione sui temi della protezione animale. I rappresentanti dell’associazione hanno definito il provvedimento «un importante traguardo» per l’intera comunità, ricordando il contributo di Chiara Valentino, fondatrice del sodalizio, scomparsa prematuramente, il cui impegno a favore dei diritti degli animali viene indicato come uno dei punti di riferimento del percorso che ha portato all’approvazione del progetto.

L’iter amministrativo proseguirà ora con le successive fasi necessarie alla realizzazione della struttura, destinata a diventare un punto di riferimento per le attività di profilassi veterinaria e per la gestione dei cani sul territorio comunale.

Fonte: Vivere Cerignola.

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