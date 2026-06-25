Cerignola punta sull'estate: in arrivo grandi eventi con artisti nazionali, stanziati 110 mila euro

Cerignola si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica e dei grandi eventi. La Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per la programmazione estiva 2026, dando il via libera alla predisposizione del cartellone “Sere d’estate”, che sarà caratterizzato da spettacoli e concerti con artisti di rilevanza nazionale e da iniziative capaci di attrarre pubblico anche da fuori città.

L’esecutivo comunale ha fissato anche il tetto massimo della spesa, pari a 110 mila euro, demandando al dirigente del Settore Cultura l’avvio delle procedure necessarie per individuare agenzie specializzate nell’organizzazione di eventi artistici e musicali. Le risorse saranno suddivise tra due capitoli di bilancio: 70 mila euro e ulteriori 40 mila euro, entrambi previsti nel bilancio comunale 2026.

L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è quello di offrire un calendario di appuntamenti che vada oltre il semplice intrattenimento, trasformando gli eventi estivi in uno strumento di promozione del territorio e di sostegno all’economia locale. Secondo quanto riportato nella delibera, le iniziative culturali rappresentano infatti occasioni di aggregazione sociale e contribuiscono a rendere più attrattiva la città durante i mesi estivi, con ricadute positive anche sulle attività commerciali e produttive.

Il programma non partirà da zero. Il Comune ricorda infatti che, nell’ambito dei progetti finanziati dal Programma Nazionale Inclusione 2021-2027, sono già state pianificate manifestazioni artistiche, musicali e sportive rivolte principalmente a bambini, adolescenti e famiglie. La nuova programmazione servirà a rafforzare questa offerta con eventi di maggiore richiamo, pensati anche per un pubblico adulto e per gli over 65.

La delibera sottolinea espressamente la volontà di puntare su artisti di fama nazionale, capaci di garantire un elevato potere attrattivo e un importante ritorno d’immagine per Cerignola. L’intenzione è quella di intercettare un pubblico eterogeneo, coinvolgendo giovani, famiglie e visitatori provenienti anche dai territori limitrofi.

Con il provvedimento approvato dalla Giunta, il dirigente del Settore Servizi culturali dovrà ora predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per selezionare le proposte artistiche e definire il calendario della rassegna. Al momento non sono stati resi noti i nomi degli artisti che potrebbero essere inseriti nel cartellone estivo, ma l’indirizzo politico dell’Amministrazione è quello di investire su spettacoli di forte richiamo nazionale.

La delibera è stata approvata all’unanimità dalla Giunta comunale e dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo agli uffici di avviare subito le procedure organizzative in vista dell’estate 2026.

A cura di Giovanna Tambo.