È diventato un caso politico e amministrativo la gestione del parcheggio a servizio della spiaggia di Chiancamasitto, nella Marina di Monte Sant’Angelo. Al centro della contesa c’è la gratuità dell’area di sosta pubblica, ribadita dall’Amministrazione comunale, e la successiva rimozione e danneggiamento della segnaletica installata per informare cittadini e turisti.

Nei giorni scorsi il Comune aveva diffuso un avviso per chiarire che il parcheggio comunale della spiaggia di Chiancamasitto è gratuito, contestando quelle che aveva definito «false esternazioni di taluni». Per rendere più chiara l’informazione agli utenti, erano stati posizionati alcuni cartelli indicanti la libera fruizione dell’area.

L’Amministrazione aveva anche annunciato che eventuali rimozioni dei cartelli sarebbero state segnalate alle autorità competenti, assicurando che la segnaletica sarebbe stata ripristinata senza arretramenti.

A distanza di pochi giorni, però, i cartelli sarebbero stati rimossi e in alcuni casi danneggiati. Alcuni cittadini hanno segnalato l’accaduto attraverso i social, evidenziando la scomparsa della segnaletica e la presenza di cartelli deteriorati.

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore comunale delegato Giovanni Vergura, che ha annunciato la presentazione di una denuncia ai Carabinieri di Monte Sant’Angelo.

«Abbiamo appreso che ignoti hanno tolto e danneggiato i cartelli indicanti la gratuità del parcheggio a servizio della spiaggia pubblica in località Chiancamasitto e noi abbiamo già ordinato la nuova cartellonistica da installare entro il prossimo weekend», ha dichiarato Vergura.

L’assessore ha poi condannato duramente quanto accaduto: «Chi lo ha fatto si è reso responsabile di un atto delinquenziale e pertanto ci siamo recati presso la locale Stazione dei Carabinieri di Monte Sant’Angelo per denunciare l’accaduto».

Secondo Vergura, il Comune continuerà sulla strada intrapresa senza farsi condizionare: «Questi atteggiamenti illegali non ci intimideranno mai perché sappiamo di agire secondo la normativa e nel pieno rispetto di ognuno. Ci sono dei principi alla base dello Stato democratico dai quali, con il supporto delle forze dell’ordine e il sostegno di tutte le persone perbene, non intendiamo indietreggiare».

L’assessore ha inoltre ribadito il principio alla base della decisione amministrativa: «I beni pubblici appartengono a tutti e nessuno può permettersi alcuna limitazione».

Nel frattempo il Comune ha disposto anche nuovi interventi di manutenzione dell’area, tra cui lo sfalcio dell’erba, per migliorare l’accessibilità e il decoro della zona.

La vicenda resta sotto attenzione: l’Amministrazione conferma la volontà di garantire la libera fruizione del parcheggio pubblico gratuito e attende gli sviluppi delle verifiche affidate alle forze dell’ordine.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.