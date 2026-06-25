FOGGIA-LUCERA – Nel dibattito che accompagna lo svolgimento del maxi concorso per Operatore Socio-Sanitario della Regione Puglia, accanto alle segnalazioni di disagi e alle critiche emerse sui social, arrivano anche testimonianze di segno opposto.

Tra queste c’è quella di Sara, candidata alle prove preselettive, che ha raccontato un’esperienza positiva, esprimendo apprezzamento per l’organizzazione predisposta nelle sedi di Foggia e Lucera.

«Contrariamente a quanto ho letto in questi giorni – afferma – sono stata accolta in maniera impeccabile. Ho trovato un’organizzazione efficiente e personale sempre disponibile».

Secondo la candidata, le operazioni di accesso alle prove si sarebbero svolte in modo ordinato, con tempi di attesa contenuti e servizi adeguati ai numerosi partecipanti.

«Ho trovato facilmente parcheggio, l’attesa è stata breve e gli ambienti erano climatizzati, un aspetto particolarmente importante considerate le alte temperature di questi giorni», racconta.

Parole di apprezzamento vengono rivolte anche alla commissione esaminatrice e al personale impegnato nell’accoglienza dei candidati.

«La commissione è stata disponibile a fornire chiarimenti ogni volta che è stato necessario. Personalmente non ho riscontrato criticità degne di nota», aggiunge.

Il concorso unico regionale per l’assunzione di operatori socio-sanitari rappresenta una delle più rilevanti selezioni pubbliche degli ultimi anni in Puglia, con oltre 20 mila candidati chiamati a concorrere per i posti messi a bando. Una macchina organizzativa complessa che, inevitabilmente, ha raccolto valutazioni differenti da parte dei partecipanti.

La testimonianza di Sara offre un punto di vista diverso rispetto alle polemiche emerse nelle ultime ore e contribuisce a restituire un quadro più articolato dell’evento, nel quale, accanto alle criticità segnalate da alcuni candidati, vi sono anche esperienze giudicate positive.

«Respingo ogni polemica e mi sento semplicemente di fare i complimenti agli organizzatori», conclude la candidata.

Fonte: Assocarenews.it.