Edizione n° 6108

BALLON D'ESSAI

CENTRONE FLOTILLA // Domenico Centrone rientra a Molfetta: «Se dovessi tornare indietro lo rifarei»
25 Giugno 2026 - ore  08:44

CALEMBOUR

LI BERGOLIS MIUCCI - SOCIETA' // “Anche i Li Bergolis erano amici nostri”: la frase chiave per l’asse con la batteria Sinesi-Francavilla. Nomi
24 Giugno 2026 - ore  19:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Concorso OSS Puglia 2026, una candidata elogia l’organizzazione: «Accoglienza impeccabile e personale disponibile»

OSS PUGLIA Concorso OSS Puglia 2026, una candidata elogia l’organizzazione: «Accoglienza impeccabile e personale disponibile»

«Contrariamente a quanto ho letto in questi giorni – afferma – sono stata accolta in maniera impeccabile. Ho trovato un'organizzazione efficiente e personale sempre disponibile».

Maxiconcorso OSS a Lucera, esplode la protesta: disagi e lunghe attese per oltre 21mila candidati

Maxiconcorso OSS a Lucera, esplode la protesta: disagi e lunghe attese per oltre 21mila candidati - ph oralive.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

FOGGIA-LUCERA – Nel dibattito che accompagna lo svolgimento del maxi concorso per Operatore Socio-Sanitario della Regione Puglia, accanto alle segnalazioni di disagi e alle critiche emerse sui social, arrivano anche testimonianze di segno opposto.

Tra queste c’è quella di Sara, candidata alle prove preselettive, che ha raccontato un’esperienza positiva, esprimendo apprezzamento per l’organizzazione predisposta nelle sedi di Foggia e Lucera.

«Contrariamente a quanto ho letto in questi giorni – afferma – sono stata accolta in maniera impeccabile. Ho trovato un’organizzazione efficiente e personale sempre disponibile».

Secondo la candidata, le operazioni di accesso alle prove si sarebbero svolte in modo ordinato, con tempi di attesa contenuti e servizi adeguati ai numerosi partecipanti.

«Ho trovato facilmente parcheggio, l’attesa è stata breve e gli ambienti erano climatizzati, un aspetto particolarmente importante considerate le alte temperature di questi giorni», racconta.

Parole di apprezzamento vengono rivolte anche alla commissione esaminatrice e al personale impegnato nell’accoglienza dei candidati.

«La commissione è stata disponibile a fornire chiarimenti ogni volta che è stato necessario. Personalmente non ho riscontrato criticità degne di nota», aggiunge.

Il concorso unico regionale per l’assunzione di operatori socio-sanitari rappresenta una delle più rilevanti selezioni pubbliche degli ultimi anni in Puglia, con oltre 20 mila candidati chiamati a concorrere per i posti messi a bando. Una macchina organizzativa complessa che, inevitabilmente, ha raccolto valutazioni differenti da parte dei partecipanti.

La testimonianza di Sara offre un punto di vista diverso rispetto alle polemiche emerse nelle ultime ore e contribuisce a restituire un quadro più articolato dell’evento, nel quale, accanto alle criticità segnalate da alcuni candidati, vi sono anche esperienze giudicate positive.

«Respingo ogni polemica e mi sento semplicemente di fare i complimenti agli organizzatori», conclude la candidata.

Fonte: Assocarenews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO