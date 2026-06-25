Criminalità nel Gargano, il procuratore Infante: “Ascoltiamo il grido d’allarme dei sindaci” (FOTO)

Il tema della sicurezza e della criminalità nel Gargano è stato al centro dell’intervento del procuratore di Foggia Enrico Infante, a Manfredonia, dove si è svolta una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata alla situazione di alcuni comuni costieri della provincia.

Nel corso dell’incontro, Infante ha commentato le preoccupazioni espresse dagli amministratori locali. “Abbiamo avuto questo grido di allarme che è venuto dai sindaci del Gargano. Quindi ci incontriamo con loro per fare il punto della situazione. Ma io una cosa ribadisco. La situazione del Gargano, la questione criminale del Gargano è da sempre stata al centro dell’attenzione di tutte le agenzie pubbliche competenti, massimamente dell’autorità giudiziaria”.

Il procuratore ha sottolineato la costante attenzione investigativa sul territorio. “Abbiamo sempre avuto la massima concentrazione delle risorse investigative e dell’attività di intelligence su quello che accade su questo territorio. Ci sono state importanti indagini, altre sono in corso e avremo esiti sotto tutti i profili. Su questo veramente il Gargano è al centro dell’attenzione delle istituzioni e della Procura di Foggia”.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di fare il punto sulla situazione dell’ordine pubblico e rafforzare il coordinamento tra istituzioni e forze dell’ordine, in un’area considerata sensibile sotto il profilo della sicurezza.

Lo riporta ansa.it.

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