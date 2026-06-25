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Home // Gargano // Criminalità nel Gargano, il procuratore Infante: “Ascoltiamo il grido d’allarme dei sindaci” (FOTO)

INFANTE MANFREDONIA Criminalità nel Gargano, il procuratore Infante: “Ascoltiamo il grido d’allarme dei sindaci” (FOTO)

Nel corso dell’incontro, Infante ha commentato le preoccupazioni espresse dagli amministratori locali

Criminalità nel Gargano, il procuratore Infante: “Ascoltiamo il grido d’allarme dei sindaci” (FOTO)

Criminalità nel Gargano, il procuratore Infante: “Ascoltiamo il grido d’allarme dei sindaci” (FOTO) MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

Il tema della sicurezza e della criminalità nel Gargano è stato al centro dell’intervento del procuratore di Foggia Enrico Infante, a Manfredonia, dove si è svolta una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata alla situazione di alcuni comuni costieri della provincia.

Nel corso dell’incontro, Infante ha commentato le preoccupazioni espresse dagli amministratori locali. “Abbiamo avuto questo grido di allarme che è venuto dai sindaci del Gargano. Quindi ci incontriamo con loro per fare il punto della situazione. Ma io una cosa ribadisco. La situazione del Gargano, la questione criminale del Gargano è da sempre stata al centro dell’attenzione di tutte le agenzie pubbliche competenti, massimamente dell’autorità giudiziaria”.

Il procuratore ha sottolineato la costante attenzione investigativa sul territorio. “Abbiamo sempre avuto la massima concentrazione delle risorse investigative e dell’attività di intelligence su quello che accade su questo territorio. Ci sono state importanti indagini, altre sono in corso e avremo esiti sotto tutti i profili. Su questo veramente il Gargano è al centro dell’attenzione delle istituzioni e della Procura di Foggia”.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di fare il punto sulla situazione dell’ordine pubblico e rafforzare il coordinamento tra istituzioni e forze dell’ordine, in un’area considerata sensibile sotto il profilo della sicurezza.

Lo riporta ansa.it.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

3 commenti su "Criminalità nel Gargano, il procuratore Infante: “Ascoltiamo il grido d’allarme dei sindaci” (FOTO)"

  1. Si ascoltate e poi vi fate i trimoni al cervello! Leggi speciali,esercito, rastrellamenti..migliaia di posti blocco, coprifuoco .

  2. Dottor INFANTE , vede che i sindaci vogliono praticamente scaricare tutta l’attenzione sulla criminalità di strada, facendo ricadere ogni responsabilità su chi delinque per strada, mentre loro cercano di uscirne indenni e di nascondere le proprie responsabilità. In questo modo vogliono spostare il focus esclusivamente sulla criminalità visibile, per non essere chiamati a rispondere delle loro azioni o omissioni.

  3. PROCURATORE , inizi a indagare tra politici, dirigenti comunali e imprenditori, soprattutto sul Comune di Manfredonia. Ci sarebbe molto lavoro da fare, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici. Sarebbe opportuno verificare con attenzione eventuali rapporti, interessi e responsabilità tra amministratori, dirigenti e imprese coinvolte negli appalti, così da fare piena chiarezza e garantire la massima trasparenza. avete l’esempio SAN MARCO IN LAMIS !!!!!!!

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