Foggia, Giunta è al completo: Michele Salatto assessore all'Urbanistica e Social Housing. Tutti i nomi

FOGGIA – La Giunta comunale di Foggia è ufficialmente al completo. Con il decreto sindacale n. 24 del 25 giugno 2026, la sindaca Maria Aida Episcopo ha nominato l’architetto Michele Salatto nuovo assessore con delega all’Urbanistica, Social Housing e Valorizzazione della Città storica, completando così l’esecutivo cittadino composto da nove assessori oltre alla stessa sindaca.

La nomina arriva a distanza di alcune settimane dalla formazione della nuova Giunta, costituita inizialmente con otto assessori. Nel decreto viene ricordato che la scelta di rinviare l’individuazione dell’ultimo componente era stata assunta per consentire il regolare funzionamento dell’organo esecutivo, riservandosi di procedere successivamente all’integrazione della squadra di governo.

L’incarico affidato a Salatto decorre dal 25 giugno 2026. La sindaca motiva la decisione evidenziando la “consolidata esperienza professionale” del neo assessore e le “comprovate competenze tecniche maturate in materia di urbanistica e pianificazione”, elementi ritenuti determinanti per l’assegnazione di una delega considerata strategica per il futuro della città.

L’assessorato all’Urbanistica assume infatti un ruolo centrale nell’azione amministrativa, soprattutto in una fase in cui Foggia è chiamata ad affrontare importanti sfide legate alla pianificazione territoriale, alla rigenerazione urbana, alle politiche abitative e alla valorizzazione del centro storico. Al nuovo assessore spetterà seguire i principali strumenti urbanistici e gli interventi di sviluppo del territorio, oltre ai progetti dedicati al social housing e al recupero del patrimonio storico cittadino.

Con il decreto viene inoltre definita in maniera completa la composizione della Giunta comunale. Restano confermati Lucia Aprile nel ruolo di vicesindaca con deleghe ad Ambiente, Igiene pubblica, Ente Fiera, Verde urbano e Tratturi; Giuseppe Galasso ai Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana; Davide Emanuele al Bilancio, Programmazione e Innovazione Digitale; Alice Eliana Benerice Amatore a Cultura, Turismo e Grandi Eventi; Giulio De Santis ad Avvocatura, Sicurezza e Politiche Energetiche; Domenico Di Molfetta a Istruzione, Formazione e Sport; Sinoma Mendolicchio alle Politiche Sociali; Luigi Iorio alle Attività Produttive e Politiche Agricole. A Michele Salatto vengono affidate le deleghe a Urbanistica, Social Housing e Valorizzazione della Città storica.

La sindaca mantiene direttamente alcune competenze considerate di particolare rilevanza istituzionale, tra cui Affari Generali, Comunicazione istituzionale, Università, Gemellaggi, Appalti, Polizia Locale, Protezione Civile, Mobilità e Traffico. Il decreto precisa inoltre che resta nella disponibilità del sindaco la facoltà di modificare o revocare in qualsiasi momento le deleghe attribuite agli assessori, secondo quanto previsto dal Testo unico degli enti locali.

Come previsto dalla normativa, l’accettazione dell’incarico è stata formalizzata con la sottoscrizione del decreto da parte dell’architetto Salatto, il quale assume contestualmente tutti i diritti e gli obblighi connessi alla carica assessorile. Il provvedimento sarà inoltre trasmesso al Prefetto, comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile e pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

A cura di Giuseppe de Filippo.