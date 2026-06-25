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Home // Cronaca // Foggia, incendio in un appartamento di via Trieste: giovane salvato dai vigili del fuoco

FOGGIA VIA TRIESTE Foggia, incendio in un appartamento di via Trieste: giovane salvato dai vigili del fuoco

Il ragazzo è stato immediatamente portato all'esterno e affidato agli operatori del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Foggia, accoltellamento in via Podgora: ancora paura nel quartiere ferrovia

Foggia, via Podgora - PH: Enzo Maizzi - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Momenti di paura nella notte nel quartiere Ferrovia, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Trieste. Un giovane, rimasto intrappolato tra il fumo, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del 118.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando numerose segnalazioni hanno raggiunto la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia, indicando la presenza di fumo e fiamme provenienti da un’abitazione situata al terzo piano di una palazzina.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti una squadra del Comando di via Napoli e un’autoscala. Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno individuato il giovane all’interno dell’appartamento, disteso su un divano e privo di sensi, presumibilmente a causa dell’inalazione dei fumi della combustione.

Il ragazzo è stato immediatamente portato all’esterno e affidato agli operatori del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nella cucina dell’abitazione per cause ritenute accidentali, propagandosi rapidamente agli arredi e agli elettrodomestici presenti. I vigili del fuoco hanno domato il rogo, provvedendo successivamente alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’immobile. Restano in corso gli accertamenti tecnici per chiarire con precisione l’origine dell’incendio.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza domestica nel quartiere Ferrovia. Solo nei giorni scorsi, infatti, un incendio scoppiato in un appartamento di via Montegrappa era costato la vita a un’anziana donna che viveva sola.

Fonte: FoggiaToday.

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