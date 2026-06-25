Edizione n° 6109

BALLON D'ESSAI

CORIGLIANO D'OTRANTO // Incidente sulla provinciale Maglie–Cutrofiano: morto un 16enne
26 Giugno 2026 - ore  10:24

CALEMBOUR

BARI MILIARDARIO // Incredibile a Bari: gratta un “Maxi Miliardario” da 20 euro, vince 5 milioni
26 Giugno 2026 - ore  08:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Il tempo del ricordo di un cuore vero: il dottor Tarcisio Iacoviello

TARCISIO IACOVIELLO Il tempo del ricordo di un cuore vero: il dottor Tarcisio Iacoviello

Ci sono persone che il tempo non cancella. Restano vive nei ricordi, nei gesti, nelle parole e nell'affetto di chi ha avuto il privilegio di conoscerle

Dobbiamo tutti fare tesoro dell’eredità che ci lascia la sua vita esemplare, il suo non essersi mai fermato, donandosi agli altri e facendo sempre del suo meglio.

IL DR. TARCISIO IACOVIELLO in una recente immagine (Ph SQ)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Ci sono persone che il tempo non cancella. Restano vive nei ricordi, nei gesti, nelle parole e nell’affetto di chi ha avuto il privilegio di conoscerle. Tra queste c’è il dottor Tarcisio Iacoviello, cardiologo e internista, medico di grande competenza e, soprattutto, uomo di straordinaria umanità.

Ho avuto la fortuna di lavorare al suo fianco per cinque anni. Era una persona seria e rigorosa nel lavoro, ma sapeva anche alleggerire le giornate con la sua ironia. Amava scherzare con me e diceva: «Ci sono stati Pascoli e Carducci, oggi abbiamo Castriotta poeta». Erano parole semplici, ma per me rappresentavano un incoraggiamento prezioso a continuare a scrivere.

Il suo ricordo, ancora oggi, mi emoziona profondamente. Mi voleva bene e sapeva trasmettere fiducia e serenità. La sua bontà faceva brillare gli occhi di chi gli stava accanto. Curava i pazienti con grande professionalità, ma soprattutto con il cuore, dedicando attenzione ai più fragili e ai più bisognosi. Le sue mani erano guidate dalla competenza, ma anche da un’anima generosa.

Era profondamente legato al suo lavoro. Talvolta mi affidava alcune commissioni personali, chiedendomi di recarmi a casa sua con la sua automobile per prendere strumenti medici o svolgere piccoli servizi. Erano gesti che testimoniavano la fiducia che riponeva in me.

Ancora oggi custodisco nel cuore i suoi consigli, le sue parole di incoraggiamento e il suo esempio di vita. Il dottor Tarcisio Iacoviello è stato un uomo speciale, uno di quelli che si incontrano raramente e che lasciano un segno profondo in chi li ha conosciuti.

Il suo ricordo continua a vivere nella gratitudine di quanti hanno beneficiato della sua professionalità, della sua disponibilità e della sua grande umanità. Persone come lui sono un dono prezioso e meritano di essere ricordate con affetto e riconoscenza.

A cura di Claudio Castriotta

1 commenti su "Il tempo del ricordo di un cuore vero: il dottor Tarcisio Iacoviello"

  1. Ho avuto il privilegio di averlo conosciuto al dottor Iacoviello e posso affermare che è stato una persona eccezionale e un medico responsabile.
    Magari ci sarebbero persone e medici come il dottore Iacoviello.
    La sua umanità e la sua professione sono stati la sua carta di identità.
    Lo ricordo con forte emozione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO