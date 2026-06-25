MANFREDONIA – Ci sono persone che il tempo non cancella. Restano vive nei ricordi, nei gesti, nelle parole e nell’affetto di chi ha avuto il privilegio di conoscerle. Tra queste c’è il dottor Tarcisio Iacoviello, cardiologo e internista, medico di grande competenza e, soprattutto, uomo di straordinaria umanità.

Ho avuto la fortuna di lavorare al suo fianco per cinque anni. Era una persona seria e rigorosa nel lavoro, ma sapeva anche alleggerire le giornate con la sua ironia. Amava scherzare con me e diceva: «Ci sono stati Pascoli e Carducci, oggi abbiamo Castriotta poeta». Erano parole semplici, ma per me rappresentavano un incoraggiamento prezioso a continuare a scrivere.

Il suo ricordo, ancora oggi, mi emoziona profondamente. Mi voleva bene e sapeva trasmettere fiducia e serenità. La sua bontà faceva brillare gli occhi di chi gli stava accanto. Curava i pazienti con grande professionalità, ma soprattutto con il cuore, dedicando attenzione ai più fragili e ai più bisognosi. Le sue mani erano guidate dalla competenza, ma anche da un’anima generosa.

Era profondamente legato al suo lavoro. Talvolta mi affidava alcune commissioni personali, chiedendomi di recarmi a casa sua con la sua automobile per prendere strumenti medici o svolgere piccoli servizi. Erano gesti che testimoniavano la fiducia che riponeva in me.

Ancora oggi custodisco nel cuore i suoi consigli, le sue parole di incoraggiamento e il suo esempio di vita. Il dottor Tarcisio Iacoviello è stato un uomo speciale, uno di quelli che si incontrano raramente e che lasciano un segno profondo in chi li ha conosciuti.

Il suo ricordo continua a vivere nella gratitudine di quanti hanno beneficiato della sua professionalità, della sua disponibilità e della sua grande umanità. Persone come lui sono un dono prezioso e meritano di essere ricordate con affetto e riconoscenza.

A cura di Claudio Castriotta