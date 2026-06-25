La Provincia di Foggia compie un nuovo passo nel percorso di risanamento ambientale della Laguna di Varano. Con una determinazione del Settore Ambiente è stato infatti disposto l’impegno di spesa di 346.277,15 euro a favore del Comune di Ischitella, capofila del raggruppamento formato insieme ai Comuni di Cagnano Varano e Carpino, quale saldo della prima fase degli interventi urgenti finanziati nell’ambito del Piano Ambientale Provinciale.

Il provvedimento arriva al termine dell’istruttoria tecnica che ha verificato la documentazione trasmessa dal Comune di Ischitella e certifica la conclusione degli interventi realizzati sui canali di Foce Varano e Foce Capojale, infrastrutture considerate strategiche per il ricambio delle acque lagunari e per l’equilibrio dell’ecosistema del più grande bacino costiero del Gargano.

L’intera operazione rientra nel programma straordinario approvato dalla Regione Puglia per fronteggiare le criticità ambientali delle lagune di Lesina e Varano. Alla Provincia di Foggia erano stati assegnati oltre quattro milioni di euro destinati agli interventi più urgenti, mentre al raggruppamento guidato dal Comune di Ischitella era stato riconosciuto un finanziamento di 2,032 milioni di euro, di cui una prima tranche di 700 mila euro destinata proprio alle opere sui due canali.

La determina ricostruisce tutte le fasi amministrative del procedimento. Nel settembre 2024 la Provincia aveva già trasferito una prima quota di 350 mila euro, pari al 50% del finanziamento della prima fase. La restante parte era subordinata alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Dopo la trasmissione della documentazione tecnico-contabile e le successive integrazioni richieste dagli uffici provinciali, è arrivato ora il via libera definitivo al saldo.

Per quanto riguarda Foce Varano, i lavori di escavazione sono stati affidati alla società CO.GE.MAR. Srl, mentre la progettazione e la direzione dei lavori sono state curate dall’ingegnere Mauro Giuseppe Nista. Anche l’intervento su Foce Capojale risulta concluso e collaudato: in questo caso i lavori sono stati eseguiti dal raggruppamento guidato da UNYON Consorzio Stabile Scarl, con CO.GE.MAR. quale impresa esecutrice, mentre la direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Giuseppe Columpsi.

L’istruttoria della Provincia evidenzia come entrambe le opere risultino completate, contabilizzate e collaudate. La spesa ritenuta effettivamente ammissibile ammonta a 696.277,15 euro, mentre sono state escluse dal finanziamento economie di gara e ribassi per 3.722,85 euro, in quanto non rappresentano costi realmente sostenuti. Detraendo la quota già liquidata di 350 mila euro, resta quindi da erogare il saldo di 346.277,15 euro, oggetto della nuova determinazione dirigenziale.

L’atto precisa inoltre che il provvedimento rappresenta l’impegno di spesa necessario per procedere successivamente alla liquidazione materiale delle somme in favore del Comune di Ischitella. La misura costituisce uno degli interventi inseriti nel più ampio programma di tutela ambientale che punta a migliorare il ricambio idrico della Laguna di Varano, contrastando fenomeni di interramento e degrado ambientale che negli ultimi anni hanno interessato uno dei più importanti ecosistemi costieri della Puglia.

A cura di Michele Solatia.