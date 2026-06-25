Edizione n° 6108

BALLON D'ESSAI

CENTRONE FLOTILLA // Domenico Centrone rientra a Molfetta: «Se dovessi tornare indietro lo rifarei»
25 Giugno 2026 - ore  08:44

CALEMBOUR

LI BERGOLIS MIUCCI - SOCIETA' // “Anche i Li Bergolis erano amici nostri”: la frase chiave per l’asse con la batteria Sinesi-Francavilla. Nomi
24 Giugno 2026 - ore  19:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, l’allarme dei cittadini: “Piazza Bolivar ostaggio di droga, bivacchi e boccette di EN (delorazepam)”

PIAZZA BOLIVAR Manfredonia, l’allarme dei cittadini: “Piazza Bolivar ostaggio di droga, bivacchi e boccette di EN (delorazepam)”

Piazza Bolivar, a Manfredonia, torna al centro delle segnalazioni dei cittadini per una situazione di degrado

Manfredonia, l'allarme dei cittadini: "Piazza Bolivar ostaggio di droga, bivacchi e boccette di EN (delorazepam)"

Manfredonia, l'allarme dei cittadini: "Piazza Bolivar ostaggio di droga, bivacchi e boccette di EN (delorazepam)"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Piazza Bolivar, a Manfredonia, torna al centro delle segnalazioni dei cittadini per una situazione di degrado che, secondo quanto denunciato da alcuni residenti, si protrarrebbe ormai da diversi giorni. Rifiuti abbandonati, cestini stracolmi, bottiglie lasciate nel verde, deiezioni canine non raccolte e tracce di bivacchi notturni restituiscono l’immagine di uno spazio pubblico che meriterebbe maggiore attenzione, pulizia e controllo.

A denunciare la situazione è un cittadino della zona, che segnala come i cestini destinati anche alla raccolta delle deiezioni canine non verrebbero svuotati con adeguata frequenza. “Noi cittadini paghiamo regolarmente il servizio, con costi che aumentano nel tempo, ma poi ci troviamo davanti a cestini pieni da giorni e rifiuti che restano per strada”, racconta. Secondo la testimonianza, alcuni contenitori sarebbero stracolmi da almeno una settimana, con sacchetti e sporcizia accumulati anche nelle aree verdi circostanti.

Il cittadino riferisce inoltre di essersi più volte attivato personalmente per raccogliere vetri, bottiglie e altri rifiuti trovati nel parco, depositandoli nei pressi dei cestini o all’interno degli stessi. Tra gli esempi citati, anche una bottiglia di spumante che sarebbe rimasta nello stesso punto per oltre una settimana, divenuta quasi un “riferimento” per misurare l’assenza di interventi di pulizia.

La denuncia non riguarda soltanto la gestione del servizio, ma anche il comportamento incivile di alcuni frequentatori della piazza. “Ci sono proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali. Io stesso ho un cane, ma pulisco sempre, e spesso raccolgo anche ciò che altri lasciano a terra”, spiega il residente. A questo si aggiungerebbe l’abbandono di sacchi di immondizia indifferenziata da parte di persone che, nonostante anni di raccolta differenziata, continuerebbero a utilizzare il parco come discarica improvvisata.

6 commenti su "Manfredonia, l’allarme dei cittadini: “Piazza Bolivar ostaggio di droga, bivacchi e boccette di EN (delorazepam)”"

  1. Ero presente all’inaugurazione in pompa magna della piazza intitolata al A Simon Bolivar con tanto di mezzo busto in pietra (scomparsa o tolta di proposito ?). Ricordo anche che si parlo di impegno solenne, presente anche una delegazione consolare del Venezuela, da parte del comune della gestione della piazza circa la conservazione ed il buono stato del sito in “onore” dell’illustrre personaggio. Peggio di così non poteva andare ed è la prova provata che a Manfredonia non funziona la manutenzione “solenne” e ciò discredita non solo chi amministra ma l’intera città di Manfredonia. una sola parola “vergognarsi e dir poco”:

  2. La città con più drogati, evasori fiscali, ubriaconi e ludopatici del Sud Europa, la cittadina che incarna più di tutti i valori della sinistra e delle ipocrite religioni in primis quella cattolica

  4. Questo succede quando i genitori sono depravati e consumatori di droga, alcol e droghe sintetiche (non tutti ovviamente) ma numerosi.

  6. E’ UNA PROBLEMATICA DI QUESTA EPOCA
    PIENA DI MERDA….E NOI CITTADINI SIAMO SIMILI-
    ADATTATI AL NUOVO SISTEMA
    COSA INDESCRIVIBILE….
    LEGGEVO IN MANFREDONIA UN MANIFESTINO
    DOVE VI E’ CACCA DI CANE E’ PASSATO UN CANE CON UN PADRONE DI MERDA………

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO