Manfredonia, l'allarme dei cittadini: "Piazza Bolivar ostaggio di droga, bivacchi e boccette di EN (delorazepam)"

Piazza Bolivar, a Manfredonia, torna al centro delle segnalazioni dei cittadini per una situazione di degrado che, secondo quanto denunciato da alcuni residenti, si protrarrebbe ormai da diversi giorni. Rifiuti abbandonati, cestini stracolmi, bottiglie lasciate nel verde, deiezioni canine non raccolte e tracce di bivacchi notturni restituiscono l’immagine di uno spazio pubblico che meriterebbe maggiore attenzione, pulizia e controllo.

A denunciare la situazione è un cittadino della zona, che segnala come i cestini destinati anche alla raccolta delle deiezioni canine non verrebbero svuotati con adeguata frequenza. “Noi cittadini paghiamo regolarmente il servizio, con costi che aumentano nel tempo, ma poi ci troviamo davanti a cestini pieni da giorni e rifiuti che restano per strada”, racconta. Secondo la testimonianza, alcuni contenitori sarebbero stracolmi da almeno una settimana, con sacchetti e sporcizia accumulati anche nelle aree verdi circostanti.

Il cittadino riferisce inoltre di essersi più volte attivato personalmente per raccogliere vetri, bottiglie e altri rifiuti trovati nel parco, depositandoli nei pressi dei cestini o all’interno degli stessi. Tra gli esempi citati, anche una bottiglia di spumante che sarebbe rimasta nello stesso punto per oltre una settimana, divenuta quasi un “riferimento” per misurare l’assenza di interventi di pulizia.

La denuncia non riguarda soltanto la gestione del servizio, ma anche il comportamento incivile di alcuni frequentatori della piazza. “Ci sono proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali. Io stesso ho un cane, ma pulisco sempre, e spesso raccolgo anche ciò che altri lasciano a terra”, spiega il residente. A questo si aggiungerebbe l’abbandono di sacchi di immondizia indifferenziata da parte di persone che, nonostante anni di raccolta differenziata, continuerebbero a utilizzare il parco come discarica improvvisata.