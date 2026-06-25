Manfredonia, l'allarme dei cittadini: "Piazza Bolivar ostaggio di droga, bivacchi e boccette di EN (delorazepam)"

Piazza Bolivar, a Manfredonia, torna al centro delle segnalazioni dei cittadini per una situazione di degrado che, secondo quanto denunciato da alcuni residenti, si protrarrebbe ormai da diversi giorni. Rifiuti abbandonati, cestini stracolmi, bottiglie lasciate nel verde, deiezioni canine non raccolte e tracce di bivacchi notturni restituiscono l’immagine di uno spazio pubblico che meriterebbe maggiore attenzione, pulizia e controllo.
A denunciare la situazione è un cittadino della zona, che segnala come i cestini destinati anche alla raccolta delle deiezioni canine non verrebbero svuotati con adeguata frequenza. “Noi cittadini paghiamo regolarmente il servizio, con costi che aumentano nel tempo, ma poi ci troviamo davanti a cestini pieni da giorni e rifiuti che restano per strada”, racconta. Secondo la testimonianza, alcuni contenitori sarebbero stracolmi da almeno una settimana, con sacchetti e sporcizia accumulati anche nelle aree verdi circostanti.
Il cittadino riferisce inoltre di essersi più volte attivato personalmente per raccogliere vetri, bottiglie e altri rifiuti trovati nel parco, depositandoli nei pressi dei cestini o all’interno degli stessi. Tra gli esempi citati, anche una bottiglia di spumante che sarebbe rimasta nello stesso punto per oltre una settimana, divenuta quasi un “riferimento” per misurare l’assenza di interventi di pulizia.
La denuncia non riguarda soltanto la gestione del servizio, ma anche il comportamento incivile di alcuni frequentatori della piazza. “Ci sono proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali. Io stesso ho un cane, ma pulisco sempre, e spesso raccolgo anche ciò che altri lasciano a terra”, spiega il residente. A questo si aggiungerebbe l’abbandono di sacchi di immondizia indifferenziata da parte di persone che, nonostante anni di raccolta differenziata, continuerebbero a utilizzare il parco come discarica improvvisata.
6 commenti su "Manfredonia, l’allarme dei cittadini: “Piazza Bolivar ostaggio di droga, bivacchi e boccette di EN (delorazepam)”"
Ero presente all’inaugurazione in pompa magna della piazza intitolata al A Simon Bolivar con tanto di mezzo busto in pietra (scomparsa o tolta di proposito ?). Ricordo anche che si parlo di impegno solenne, presente anche una delegazione consolare del Venezuela, da parte del comune della gestione della piazza circa la conservazione ed il buono stato del sito in “onore” dell’illustrre personaggio. Peggio di così non poteva andare ed è la prova provata che a Manfredonia non funziona la manutenzione “solenne” e ciò discredita non solo chi amministra ma l’intera città di Manfredonia. una sola parola “vergognarsi e dir poco”:
La città con più drogati, evasori fiscali, ubriaconi e ludopatici del Sud Europa, la cittadina che incarna più di tutti i valori della sinistra e delle ipocrite religioni in primis quella cattolica
Manfredonia posseduta da Satana!
Questo succede quando i genitori sono depravati e consumatori di droga, alcol e droghe sintetiche (non tutti ovviamente) ma numerosi.
Manfredonia eletta da Satana quale capitale mondiale del suo regno!
E’ UNA PROBLEMATICA DI QUESTA EPOCA
PIENA DI MERDA….E NOI CITTADINI SIAMO SIMILI-
ADATTATI AL NUOVO SISTEMA
COSA INDESCRIVIBILE….
LEGGEVO IN MANFREDONIA UN MANIFESTINO
DOVE VI E’ CACCA DI CANE E’ PASSATO UN CANE CON UN PADRONE DI MERDA………