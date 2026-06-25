Manfredonia, Medaglia di Bronzo al Merito di Marina al luogotenente Vincenzo Luigi De Meo. Ecco perché

MANFREDONIA – Un riconoscimento nazionale per il coraggio, la professionalità e il servizio prestato durante una delle più gravi emergenze meteorologiche degli ultimi anni. Il Ministro della Difesa ha conferito la Medaglia di Bronzo al Merito di Marina al luogotenente NP Vincenzo Luigi De Meo, nato a Manfredonia l’11 dicembre 1964, per il contributo fornito nelle operazioni di soccorso durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023.

Il decreto ministeriale, firmato l’11 giugno 2026, riconosce il valore dimostrato dal sottufficiale della Guardia Costiera, specialista di elicottero, impegnato nelle operazioni di recupero della popolazione isolata a Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna.

Nella motivazione ufficiale si evidenzia come De Meo abbia messo a disposizione “elevata professionalità e straordinaria perizia”, contribuendo direttamente al salvataggio di diciannove persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa dell’esondazione dei corsi d’acqua.

Le operazioni si sono svolte in condizioni meteorologiche estremamente difficili e in uno scenario caratterizzato da elevati livelli di rischio per gli equipaggi impiegati nei soccorsi. Nonostante le criticità operative, gli interventi hanno consentito di evacuare cittadini in pericolo, molti dei quali necessitavano di cure urgenti.

Il conferimento della Medaglia di Bronzo rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti attribuiti dal Ministero della Difesa al personale della Marina Militare e della Guardia Costiera distintosi per particolari meriti di servizio.

Per Manfredonia si tratta di un motivo di orgoglio. De Meo porta infatti il nome della città sipontina in un riconoscimento che premia non soltanto il valore personale, ma anche il ruolo svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera nelle attività di ricerca e soccorso.

La decorazione assume inoltre un significato simbolico, ricordando il contributo determinante assicurato dalle Forze Armate e dalla Guardia Costiera durante l’emergenza emiliano-romagnola del 2023, una delle calamità naturali più gravi registrate negli ultimi decenni.

A cura di Giuseppe de Filippo.