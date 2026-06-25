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POLIZIA LOCALE Manfredonia, via libera ai fondi per un nuovo concorso della Polizia Locale: stop a 13 anni di blocco delle assunzioni

L'obiettivo dell'iniziativa è rafforzare l'organico della Polizia Locale, migliorando la presenza sul territorio e i servizi rivolti ai cittadini

Manfredonia, via libera ai fondi per un nuovo concorso della Polizia Locale: stop a 13 anni di blocco delle assunzioni

Manfredonia, via libera ai fondi per un nuovo concorso della Polizia Locale: stop a 13 anni di blocco delle assunzioni - PH FB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la variazione di bilancio che prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per avviare le procedure del nuovo concorso pubblico destinato al potenziamento del Corpo di Polizia Locale.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, il provvedimento consentirà di superare un lungo periodo di blocco delle assunzioni nel settore, che si protraeva dal 2012, aprendo la strada alla pubblicazione del bando nei prossimi mesi.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare l’organico della Polizia Locale, migliorando la presenza sul territorio e i servizi rivolti ai cittadini, oltre a favorire il ricambio generazionale all’interno dell’amministrazione.

L’Amministrazione sottolinea che il nuovo concorso rappresenta un investimento strategico sia sul piano della sicurezza urbana sia su quello delle opportunità occupazionali, offrendo ai giovani la possibilità di accedere alla pubblica amministrazione attraverso una selezione pubblica.

L’approvazione della variazione di bilancio costituisce il primo passaggio amministrativo necessario per l’avvio dell’iter concorsuale. Nei prossimi mesi saranno definiti il numero dei posti disponibili, i requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento della selezione, che saranno resi noti con la pubblicazione del bando ufficiale.

Fonte: Comune di Manfredonia.

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