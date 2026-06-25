«Ogni volta è un rischio»: la denuncia di un disabile a Manfredonia "costretto a usare un parcheggio pieno di buche"

MANFREDONIA – “Sono un cittadino con disabilità, costretto a muovermi in carrozzina, e da tempo vivo una situazione che ritengo inaccettabile”. Inizia così la segnalazione inviata alla redazione di StatoQuotidiano da un residente di Manfredonia, che denuncia le condizioni del posto auto riservato agli invalidi situato in via Monfalcone, all’angolo con via Pulsano.

Secondo quanto riferisce il lettore, il parcheggio riservato e l’area stradale circostante presentano un manto d’asfalto fortemente deteriorato, caratterizzato da profonde buche e marcati dislivelli che rendono particolarmente difficoltoso, e in alcuni casi pericoloso, l’accesso e la discesa dall’autovettura con la carrozzina.

“È possibile – si chiede – che mentre in città sono in corso interventi di rifacimento del manto stradale, io debba continuare a utilizzare un parcheggio in queste condizioni? Per me ogni manovra rappresenta un rischio”.

Il cittadino riferisce inoltre di aver già segnalato il problema all’assessore competente, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Da qui la decisione di rivolgersi alla stampa, affinché la vicenda possa essere portata all’attenzione dell’Amministrazione comunale.

“Esprimo la mia più ferma protesta – scrive – per la totale assenza di risposta e per il perdurare di una situazione che comporta un grave disagio per una persona con disabilità”.

Alla segnalazione sono allegate alcune fotografie che documentano lo stato di degrado dell’asfalto nell’area interessata.

La redazione pubblica la testimonianza nell’auspicio che gli uffici competenti possano verificare quanto segnalato e valutare un intervento di ripristino del manto stradale, al fine di garantire condizioni di sicurezza e piena accessibilità per tutti i cittadini.

Si resta naturalmente disponibili a pubblicare un eventuale riscontro o chiarimento da parte dell’Amministrazione comunale.

A cura di Michele Solatia.