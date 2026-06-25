Omicidio Roberto Guerrino, il 19enne confessa: «L'ho ucciso»

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Roberto Guerrino, l’interprete sessantenne trovato senza vita il 13 giugno nel suo appartamento di Milano. Durante l’udienza di convalida del fermo nel carcere di San Vittore, il 19enne di origine marocchina residente a Melzo ha ammesso le proprie responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari.

Il giovane ha raccontato di aver organizzato con la vittima un incontro sessuale a pagamento, fissato attraverso piattaforme online. Una volta giunto nell’abitazione, avrebbe però cambiato idea e si sarebbe bloccato. Da quel momento, secondo quanto riferito al magistrato, sarebbe nata una violenta aggressione.

Il ragazzo ha dichiarato di aver colpito Guerrino prima con le mani e successivamente utilizzando una delle statuette di Buddha presenti nell’appartamento. Gli investigatori avevano infatti sequestrato alcune statuette sporche di sangue, ritenute compatibili con l’arma utilizzata nel delitto. La vittima sarebbe stata raggiunta da almeno dieci colpi al volto.

Il fermo del 19enne era stato eseguito la sera del 22 giugno dai militari della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri. Il giovane è stato rintracciato e bloccato alla stazione ferroviaria di Melzo mentre era in possesso dei bagagli.

Determinanti per le indagini sono stati i sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del sospettato, e gli accertamenti effettuati dal RIS di Parma, che hanno confermato la sua presenza nell’abitazione della vittima.

Al momento dell’arresto, il ragazzo aveva con sé anche alcuni oggetti sottratti dall’appartamento, tra cui un iPad Air, un computer e il telefono cellulare di Guerrino, portati via dopo il delitto nel tentativo di eliminare eventuali tracce.

Resta intanto al vaglio della Procura per i Minorenni la posizione di un 17enne marocchino, che secondo gli investigatori si trovava in compagnia del 19enne nel giorno dell’omicidio.

Lo riporta leggo.it.