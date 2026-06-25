Questura di Foggia, arrivano due nuovi commissari della Polizia

Si rafforza l’organico della Questura di Foggia con l’arrivo di due nuovi funzionari della Polizia di Stato. Nella mattinata di giovedì 25 giugno hanno infatti preso servizio i commissari Alessandro Di Gennaro e Gaia Lubrano, reduci dal completamento del 114° corso per commissari presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato di Roma.

I due neo funzionari approdano nel capoluogo dauno dopo aver concluso con successo il percorso di formazione e possono contare su solide esperienze accademiche e professionali in ambito giuridico.

Ad accoglierli nella sede di via Antonio Gramsci è stato il questore Alfredo D’Agostino, insieme agli altri funzionari della Questura, che ha rivolto ai nuovi commissari un caloroso benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro al servizio della sicurezza e della comunità foggiana.

L’ingresso di Di Gennaro e Lubrano rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento delle attività della Polizia di Stato sul territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più efficace a tutela dei cittadini.