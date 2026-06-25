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FOGGIA POLIZIA Questura di Foggia, arrivano due nuovi commissari della Polizia

Nella mattinata di giovedì 25 giugno hanno infatti preso servizio i commissari Alessandro Di Gennaro e Gaia Lubrano

Questura di Foggia, arrivano due nuovi commissari della Polizia

Questura di Foggia, arrivano due nuovi commissari della Polizia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

Si rafforza l’organico della Questura di Foggia con l’arrivo di due nuovi funzionari della Polizia di Stato. Nella mattinata di giovedì 25 giugno hanno infatti preso servizio i commissari Alessandro Di Gennaro e Gaia Lubrano, reduci dal completamento del 114° corso per commissari presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato di Roma.

I due neo funzionari approdano nel capoluogo dauno dopo aver concluso con successo il percorso di formazione e possono contare su solide esperienze accademiche e professionali in ambito giuridico.

Ad accoglierli nella sede di via Antonio Gramsci è stato il questore Alfredo D’Agostino, insieme agli altri funzionari della Questura, che ha rivolto ai nuovi commissari un caloroso benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro al servizio della sicurezza e della comunità foggiana.

L’ingresso di Di Gennaro e Lubrano rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento delle attività della Polizia di Stato sul territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più efficace a tutela dei cittadini.

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