San Giovanni Rotondo. Mangiacotti lascia il Consiglio, ma la vera partita si gioca altrove

Era già tutto scritto da tempo. Un paracadute in caso di sconfitta. Ora l’ufficialità

Le dimissioni di Giuseppe Mangiacotti dal Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo non rappresentano semplicemente l’uscita di scena del consigliere più votato dell’opposizione. Al contrario, segnano il passaggio definitivo verso un terreno d’azione che da tempo supera i confini di Palazzo di Città.

Figura che lascia il segno

Con 698 preferenze raccolte alle ultime amministrative, Mangiacotti aveva confermato un consenso personale difficilmente contestabile costruito anche grazie alla figura di rappresentante sindacale. Una figura che negli ultimi diciotto anni ha attraversato quasi tutte le stagioni della politica locale, da presidente del Consiglio comunale a consigliere di opposizione, fino ai numerosi incarichi ricoperti in Provincia, dove ha vestito anche i panni di vicepresidente e presidente facente funzioni.

Scelta tutt’altro che sorprendente

Eppure, nonostante il peso politico e il consenso elettorale, la scelta di lasciare l’assise comunale appare tutt’altro che sorprendente. Da tempo, infatti, il baricentro dell’attività di Mangiacotti si è spostato su tavoli ben più complessi e strategici rispetto a quelli del Consiglio comunale, pur in una città importante e centrale come San Giovanni Rotondo.

Una sfida tutta sindacale per aspirare a futuri non certo lasciati al caso

La sua sfida oggi si chiama rappresentanza sindacale. Un impegno che coinvolge oltre duemila iscritti e che si intreccia con vertenze delicate, a partire da quelle che riguardano i lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza, realtà che costituisce uno dei principali motori occupazionali dell’intero territorio.

È in questo contesto che va letta la decisione annunciata nelle scorse ore. Non una rinuncia alla politica, ma piuttosto una diversa declinazione dell’impegno pubblico. Mangiacotti sceglie di concentrare energie, tempo e responsabilità su un fronte dove le decisioni incidono quotidianamente sulla vita di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie e che indiscutibilmente appaiono più gratificanti.

Nuova veste e nuovi tavoli

La politica istituzionale perde dunque una delle sue figure più esperte, un protagonista, che spesso ha anche suscitato elementi di scontro, proprio per la sua molteplice veste. Altri tavoli, quelli dove si discutono occupazione, diritti, contrattazione e futuro del lavoro lo vedranno al centro.

A raccogliere il testimone in Consiglio comunale sarà Maria Pia Patrizio. Per Mangiacotti, invece, si apre una fase nuova che conferma come il suo percorso, oggi, guardi oltre l’aula consiliare e verso scenari che hanno una dimensione territoriale ben più ampia.

A cura di Maurizio Varriano.