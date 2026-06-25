San Severo, il Plesso San Benedetto chiuso il 1° luglio per un'interruzione dell'energia elettrica

SAN SEVERO – Il Plesso San Benedetto dell’Istituto Comprensivo Statale “San Benedetto Padre Pio” resterà chiuso nella giornata di mercoledì 1° luglio 2026 a causa di una programmata interruzione dell’energia elettrica da parte di Enel Spa. Lo dispone l’Ordinanza n. 3, firmata oggi dal Commissario Prefettizio dott. Francesco Cappetta.

La decisione è stata adottata dopo la comunicazione trasmessa dal dirigente scolastico al Comune di San Severo, con la quale è stato reso noto che l’erogazione dell’energia elettrica sarà sospesa dalle ore 8 alle ore 16.

Nel provvedimento si evidenzia che la mancanza di corrente comprometterebbe le condizioni di sicurezza e vivibilità dell’edificio scolastico, incidendo sul funzionamento degli impianti idrici e termo-sanitari, oltre che delle apparecchiature informatiche. Per questo motivo, e in applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche per l’intera giornata.

L’ordinanza, adottata ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, dispone inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Comune e la trasmissione all’Istituto Comprensivo “San Benedetto Padre Pio”, ai dirigenti competenti e al Comando della Polizia Locale.

A cura di Giovanna Tambo.