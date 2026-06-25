Sviluppo per Manfredonia, Scapato: «Le risorse ci sono: arrivano dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione»

Partecipazione e confronto sui temi dello sviluppo territoriale al centro dell’incontro pubblico promosso da Città Protagonista, svoltosi martedì 23 giugno nella sede dell’associazione Fare Comunità. All’appuntamento hanno preso parte il consigliere regionale Giulio Scapato, il presidente Antonio Prencipe, il consigliere comunale Libero Palumbo e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Schiavone.

L’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di approfondire il tema delle opportunità offerte dai finanziamenti regionali e delle strategie necessarie per trasformarle in interventi concreti a favore della città di Manfredonia.

Nel corso del dibattito, Libero Palumbo ha sottolineato l’importanza del dialogo istituzionale costruito con la Regione, evidenziando che «il consigliere regionale Scapato è il consigliere di tutti». Un concetto che, secondo il consigliere comunale, rappresenta la volontà di mantenere aperto un confronto costante nell’interesse della comunità. Palumbo ha inoltre ribadito l’approccio di Città Protagonista, orientato a sostenere le iniziative ritenute utili per la città, chiedendo al contempo trasparenza, partecipazione e condivisione delle scelte.

Ampio spazio è stato dedicato all’intervento del consigliere regionale Giulio Scapato, che ha illustrato le principali opportunità disponibili per il territorio. Tra i temi affrontati, la prossima riapertura dei bandi PIA e Mini PIA, temporaneamente sospesi a causa dell’elevato numero di richieste presentate. Scapato ha confermato che «le risorse ci sono: arrivano dall’Europa, dallo Stato e dalla Regione», invitando amministrazioni, imprese e cittadini a cogliere le occasioni offerte dagli strumenti di finanziamento.

Particolare attenzione è stata riservata al tema dell’abitare. Il consigliere regionale ha annunciato che la Regione Puglia sta lavorando a un nuovo bando destinato alle giovani coppie, che potrebbe prevedere un contributo a fondo perduto fino al 35% del valore dell’immobile, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla casa in un mercato che, a Manfredonia, registra quotazioni tra le più elevate della regione.

Nel confronto si è parlato anche di agricoltura e pesca, comparti considerati strategici per l’economia locale. Scapato ha richiamato gli interventi regionali sulla gestione delle risorse idriche, dalla diga del Liscione al sistema di Occhito, oltre alla necessità di rafforzare la filiera della trasformazione agroalimentare, ritenuta uno degli anelli più fragili del sistema produttivo della Capitanata.

Per quanto riguarda il settore ittico, il consigliere regionale ha annunciato ulteriori approfondimenti e nuovi strumenti di sostegno, ricordando l’attenzione già riservata a situazioni complesse che hanno interessato i pescatori del territorio.

Il presidente Antonio Prencipe ha evidenziato la necessità di una politica capace di ascoltare il territorio e avanzare proposte concrete. L’assessore Francesco Schiavone ha invece confermato la disponibilità dell’amministrazione a collaborare con associazioni, realtà civiche e soggetti sociali impegnati nella crescita della città.

Prencipe ha inoltre ribadito che «Manfredonia abbia bisogno di essere rappresentata al più alto livello, senza appartenenze e senza steccati», rilanciando la proposta di un coordinamento permanente tra Comune ed enti coinvolti nella gestione delle infrastrutture cittadine, al fine di migliorare la programmazione degli interventi ed evitare inefficienze e disservizi.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo della città, con la convinzione condivisa che la crescita di Manfredonia richieda una visione comune, capacità progettuale e collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.