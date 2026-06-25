FOGGIA – Si è aperto oggi, giovedì 25 giugno, davanti al Tribunale collegiale di Foggia il processo nei confronti di 14 imputati, tra agenti della Polizia penitenziaria, medici e una psicologa, chiamati a rispondere, a vario titolo, di tortura aggravata, concussione, falso ideologico in atto pubblico, calunnia, favoreggiamento e omissione di atti d’ufficio.

L’inchiesta riguarda presunti episodi di violenza avvenuti nell’agosto 2023 all’interno della casa circondariale di via delle Casermette ai danni di almeno due detenuti. Secondo l’accusa, oltre alle presunte aggressioni, sarebbero stati messi in atto comportamenti finalizzati a occultare quanto accaduto, attraverso la falsificazione di atti e certificazioni e il coinvolgimento di personale sanitario.

Nel corso della prima udienza il Tribunale ha ammesso come parti civili i detenuti indicati come persone offese, l’associazione Yairaiha, rappresentata dall’avvocato Vito Daniele Cimiotta, e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, assistito dall’avvocata Antonella De Carlo.

Il procedimento entrerà nel vivo nelle prossime settimane. A luglio è già fissata un’udienza interlocutoria dedicata all’esame delle prove documentali richieste dalla Procura della Repubblica di Foggia, rappresentata dal pubblico ministero Laura Simeone. Le parti hanno inoltre depositato liste testimoniali con numerosi testimoni.

Dieci agenti, tre medici e una psicologa a giudizio

Tra gli imputati figurano dieci agenti della Polizia penitenziaria, arrestati nell’ambito dell’operazione eseguita dai Carabinieri nel marzo 2024, oltre a tre medici e una psicologa che, all’epoca dei fatti, prestavano servizio nell’istituto penitenziario foggiano.

Secondo l’impianto accusatorio, gli agenti avrebbero avuto ruoli differenti in un presunto pestaggio ai danni di due detenuti avvenuto l’11 agosto 2023. Ai professionisti sanitari vengono invece contestate condotte connesse all’esercizio delle rispettive funzioni.

L’indagine partita da una lettera

L’inchiesta prese avvio dopo l’arrivo in Tribunale di una lettera proveniente dal carcere di Foggia, nella quale un detenuto si dichiarava disposto a testimoniare su un presunto pestaggio. Successivamente, le indagini della Procura, supportate anche dall’analisi delle immagini di videosorveglianza e da ulteriori elementi investigativi, avrebbero consentito di ricostruire i fatti oggetto del procedimento.

Secondo quanto riportato negli atti dell’accusa, sarebbero inoltre emersi presunti tentativi di ostacolare le indagini attraverso dichiarazioni ritenute non veritiere, verbali e certificazioni contestati dalla Procura, nonché altre condotte finalizzate, secondo gli investigatori, a nascondere l’accaduto.

Il processo proseguirà nelle prossime settimane con l’avvio della fase dibattimentale, nel corso della quale saranno esaminate le prove e ascoltati i testimoni. Gli imputati, come previsto dall’ordinamento, devono ritenersi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Fonte: FoggiaToday.