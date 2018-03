Violenza di gruppo su 15enne a Pimonte: 11 misure cautelari

Di:

(ANSA) – NAPOLI, 25 LUG – Undici misure cautelari sono state eseguite dai Carabinieri nei confronti di altrettanti ragazzi minorenni con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 15 anni in un piccolo centro del Napoletano. La violenza di gruppo risalirebbe ad alcune settimane fa. Una denuncia è stata presentata da parte della vittima, filmata durante un rapporto con il proprio fidanzatino e costretta, sotto ricatto della pubblicazione in rete, a rapporti con i suoi amici. Per gli 11 accusati è stato disposto il collocamento in Comunità di recupero. Per un dodicesimo accusato, minore di 14 anni, si procede separatamente.