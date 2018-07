Di:

Tre condanne a 72 anni complessivi per i presunti assassini e 2 assoluzioni per gli imputati di favoreggiamento: è la sentenza pronunciata ieri mattina dal gup di Bari Giulia Romanazzi al termine del processo abbreviato celebrato nell’aula bunker di Bitonto per l’agguato avvenuto il primo pomeriggio del 29 ottobre del 2016 nel bar «H 24» di via San Severo a Foggia collegato ad una guerra di mafia, in cui fu ucciso a colpi di arma da fuoco Roberto Tizzano, 21 anni, e ferito gravemente l’amico e coetaneo Roberto Bruno: le vittime sono ritenute vicine per parentele e frequentazioni a esponenti del clan Moretti/Pellegrino/Lanza, in quel periodo di nuovo in guerra con i rivali della batteria Sinesi/Francavilla, con cui sono ritenuti schierati e/o vicini i 5 imputati.

fonte http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1040422/foggia-omicidio-tizzano-condanne-per-72-anni.html