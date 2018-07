L’Estate di Orsara tra Notte Bianca e Giornate Medievali

Di:

Orsara di Puglia. Concerti, mostre, sapori, sport, tanti eventi tra cultura, arte e teatro: è ufficiale il programma dell’Estate Orsarese 2018. Fino al 21 agosto, grazie alla collaborazione tra Comune di Orsara, realtà associative e locali della ristorazione, il paese sarà animato da una serie di eventi. Grande spazio alla musica italiana d’autore, con una serie di serate imperdibili caratterizzate dalle tribute band di Negroamaro (27 luglio), Litfiba (3 agosto), Rino Gaetano e Zucchero (10 agosto), Emma Marrone (17 agosto). Il 7 agosto, alle 21.30, Santino Caravella porterà in Piazza San Pietro la sua verve comica, già apprezzata dagli orsaresi in occasione del videoclip realizzato a Orsara di Puglia per promuovere bellezza e patrimonio della Capitanata. Nelle scorse settimane, infatti, Santino Caravella è stato protagonista, assieme a tanti cittadini orsaresi, delle riprese di “Vieni nella Daunia”. Particolarmente suggestiva la “Gara di Orienteering notturno” che si terrà il 9 agosto, a partire dalle 22.30: a organizzare l’evento sarà la Polisportiva Ursaria, l’associazione a cura della quale si terranno anche il torneo di beach volley (iscrizioni entro il 30 luglio) e la giornata dedicata al Palo della Cuccagna e ai giochi tradizionali.

Sabato 11 agosto, spazio alla grande musica della tradizione bandistica italiana con la seconda edizione del Raduno delle Bande: dalle 18, grazie all’associazione Santa Cecilia, Piazza San Pietro ospiterà i complessi bandistici provenienti da ogni parte della Puglia. Appuntamento confermato anche quello del Wild Fest, Festival Internazionale della Musica Elettronica, che tornerà il 29 luglio e poi, ancora, sabato 11 e domenica 12 agosto.

IL RITORNO DELLA NOTTE BIANCA. Il 14 agosto, a partire dalle ore 21, la Pro Loco di Orsara di Puglia proporrà il ritorno della Notte Bianca: il “paese dell’Orsa” accenderà le luci su musica, mostre, iniziative culturali e una serie di eventi capaci di animare la vigilia di Ferragosto in tanti luoghi diversi del centro storico orsarese. Un evento che è anche l’occasione per ammirare gli scorci notturni di piazze, chiese e palazzi storici mettendone in luce fascino e suggestioni.

LE GIORNATE MEDIEVALI. Il 18 e 19 agosto faranno il loro debutto le “Giornate Medievali. Ursaria: Pellegrini, Monaci e Cavalieri”. L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari. Per le vie del paese, si rivivranno le atmosfere del borgo medievale, caratterizzate da costumi, musica e tradizioni che hanno scritto la storia di Orsara di Puglia, regalando ad essa testimonianze portentose rappresentate da alcuni dei più interessanti luoghi di interesse storico-artistico. Dal 29 luglio al 6 agosto, a cura della Cooperativa Orsararcobaleno, si terrà la Settimana Allegra con sport e altre attività.

INSIEME SI PUO’. Il cartellone degli eventi, inaugurato con il Guitar Festival di Holladura e la conferenza “Dante e l’Iliade” a cura di Italia Nostra, mette insieme 12 realtà associative orsaresi, i locali della ristorazione tipica, la Parrocchia e l’Amministrazione comunale con l’obiettivo di promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Orsara di Puglia. Nell’Estate Orsarese ci sarà spazio anche per la presentazione di libri, incontri sulla storia di Orsara, cinema all’aperto e attività sportive. Il 14 agosto, alle 18.30, l’Amministrazione incontrerà i cittadini per discutere assieme Il Bilancio Partecipativo.