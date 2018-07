I mondiali 2018 senza l’Italia e l’impatto economico sull’indotto

Di:

Se da un lato abbiamo già avuto modo di analizzare come la mancata qualificazione ai mondiali FIFA 2018 della nostra nazionale abbia provocato un grosso deficit di bilancio nelle casse della Federcalcio, d’altra parte questa clamorosa debacle sportiva ha danneggiato in grande misura anche tutto il settore dell’indotto, ossia quelle attività non direttamente connesse con la FIGC, ma che comunque beneficiavano di introiti economici consistenti dalla partecipazione degli Azzurri alla massima competizione iridata.

Stiamo parlando nella fattispecie del mondo della ristorazione, di quello legato alla vendita dei gadget e anche del comparto scommesse, che stando a quanto riporta il portale di betting 888sport avrebbe risentito, seppure in minor parte rispetto agli altri due settori, di perdite economiche legate all’assenza della nostra rappresentativa calcistica dai campi di calcio russi.

Bar e ristoranti denunciano un netto calo del fatturato

Il primo comparto dell’indotto a essere danneggiato dalla mancata qualificazione mondiale è stato quello legato alla vendita e alla somministrazione di cibi e bevande, il quale durante le “notti magiche” degli Azzurri ha conosciuto ricavi quantificati in circa 5-6 milioni di euro per ogni partita.

Un dato che si spiega senza dubbio con la forte vocazione pallonara del nostro paese, che lega al calcio la maggior parte degli eventi televisivi trasmessi dalle reti pubbliche e private e che organizza manifestazioni di piazza – come ad esempio l’allestimento di maxi-schermi nelle principali città italiane – per incentivare la partecipazione collettiva all’evento mondiale.

Il merchandising dell’Italia: un business da oltre 250 milioni di euro

Per quanto riguarda invece magliette, sciarpe, cappellini e bandiere tricolori, l’assenza della nazionale alla scorsa Coppa del Mondo ha sicuramente messo a dura prova chi di mestiere confeziona e vende al pubblico tali gadget.

Se da una parte mancano cifre concrete che possano testimoniare l’entità dell’ammanco, d’altro canto la partecipazione ai mondiali del 2014 ha fruttato alla Federcalcio ben 2,7 milioni di euro in diritti d’autore legati al merchandising azzurro, una cifra che rappresenta solo il 50% dei proventi totali che l’indotto di maglie e gagliardetti ha generato in quel periodo.

Un duro colpo anche per lo sponsor tecnico della nazionale, ossia il brand Puma, che nel 2015 aveva prolungato il contratto in essere coi vertici federali fino ai mondiali qatarioti del 2022, investendo 18,7 milioni di euro nella fornitura di materiale tecnico, sul quale sicuramente sperava di ottenere profitti anche dalla vendita al dettaglio ai tifosi alla vigilia del mondiale di Russia.

Le scommesse sulla nazionale e il mancato gettito fiscale nelle casse dello Stato

A rimetterci in questo scenario economico abbastanza catastrofico è stato infine anche lo Stato stesso: infatti l’Erario ha incassato circa un milione di euro in meno dai proventi del gioco d’azzardo, cifra che è stata estrapolata mettendo a paragone l’ammontare complessivo delle giocate del 2014 – ossia quelle del periodo in cui l’Italia ha di fatto partecipato alla competizione mondiale – con quelle registrate quest’anno, che hanno generato un volume d’affari pari a 466 milioni di euro, producendo un aumento di fatturato del 74,5% rispetto alle giocate effettuate durante i mondiali brasiliani.