San Giovanni Rotondo. Polizia arresta spacciatore

San Giovanni Rotondo. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia e della Squadra Mobile di Bari, componenti il “Gruppo Gargano”, hanno tratto in arresto Francesco Scarale, di San Giovanni Rotondo, classe 1970, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di mirati servizi antidroga, gli Agenti, all’interno di un armadio sito nel vano scale di accesso al garage di sua pertinenza, rinvenivano circa 40 grammi di cocaina ( un “sasso” di 27 gr. e 18 dosi già confezionate ) oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Inoltre, all’interno dell’abitazione dell’uomo, occultati in un armadio, venivano rinvenuti e sequestrati euro 750,00 in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, Scarale è stato condotto nel carcere locale, a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.