Si schianta contro auto e aggredisce CC: arrestato 30enne di Margherita

Erano le prime ore del mattino, quando un trentenne del posto, Nicola Enrico Maria Di Lernia cl. 85, a Margherita di Savoia, in questo periodo gremita di turisti, in pieno centro, si è schiantato a 120 km/h contro un’autovettura in sosta. Giunta sul posto una pattuglia di Carabinieri della locale Stazione, coordinata dalla Compagnia di Cerignola, per prestargli assistenza e per i rilievi del caso, veniva aggredita in malo modo dall’uomo. Lo stesso, sprovvisto di patente perché sospesa, e di assicurazione, nonostante le ferite riportate, per cui necessitava di un ricovero presso il reparto di ortopedia dell’ospedale di Barletta, invece di farsi aiutare dai militari, preso dai fumi dell’alcol e degli stupefacenti, dapprima minacciava ed offendeva gli operanti, subito dopo si avventava contro gli stessi, venendo immediatamente bloccato e dichiarato in stato di arresto.

Lo schianto, ripreso dai sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi pubblici, lasciava a bocca aperta i militari: il filmato mostra chiaramente la velocità folle a cui l’uomo, in una strada centralissima della cittadina, viaggiava, rischiando seriamente di investire qualcuno, cosa che, fortunatamente non accadeva.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari nell’ospedale di Barletta per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, è stato anche deferito in stato di libertà per guida sotto l’effetto di stupefacenti e sostanza alcoliche.