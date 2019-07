Alibi Summer Fest, ci saranno i Cordamara

Di:

Ci saranno anche i Cordamara all’ Alibi Summer Fest – Suoni, colori, luci ed emozioni per un evento unico nel suo genere nel nord della Puglia: è l’Alibi Summer Fest l’attesissima kermesse musicale alla sua seconda edizione nei giorni 26 e 27 luglio 2019.

Due giorni di musica ed energia positiva!

L’area del piazzale Falcone e Borsellino a San Severo è pronta a diventare una vera e propria area feste capace di riunire e rimodellare, con inserimenti futuristici e installazioni artistiche, il concetto di musica dal vivo.

Non è una sagra, non è divertimento, non è musica: è molto di più. Non avete alibi, il 26 e 27 luglio sapete cosa fare.

PROMO ABBONAMENTO SPECIAL – Sold Out

LINEUP

– Day 1 / 26 Luglio

SUBSONICA

Hooverphonic

MYSS KETA

Eugenio in via di Gioia

Delaporte

Kusto

Auroro Borealo

Leo Pari

LINEUP – Day 2 / 27 Luglio

Capo Plaza

Nitro

Lazza

Side Baby

Massimo Pericolo

Speranza

Masamasa

Nibirv

Zuno Mattia

Acquista online il tuo abbonamento con carta di credito o prepagata