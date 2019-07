Angeli della strada in Harley Davidson gemellati con il Brasile

Di:

Sarà dedicato a Francesco Vitagliano, harleysta santagatese tragicamente scomparso in Florida in seguito ad un terribile incidente, la sesta edizione del raduno Harley Davidson a Sant’Agata di Puglia. I prossimi 17 e 18 agosto, infatti, la cittadina dauna, immersa in uno scenario ambientale e architettonico da sogno, ospiterà centinaia di motociclisti, i cosiddetti angeli della strada.

A promuovere l’iniziativa, anche quest’anno l’associazione “Angels on the road” di due biker santagatesi: Rocco e Giusy Carrillo, nonni giovanissimi e appassionati di Harley Davidson. Questa manifestazione si muove, infatti, quasi tutta intorno alle Ladies Bikers e ai Bikers Juniors, segno che la passione per le moto non ha età e non è affatto, come si potrebbe pensare, un interesse esclusivamente maschile.

Musica e amicizia su due ruote

Musica, gemellaggi internazionali, parate e passeggiate panoramiche e una passione indescrivibile per le due ruote sono gli ingredienti di successo di questo evento. A rappresentare i valori della solidarietà sulla strada e dell’amicizia tra gli amanti delle due ruote ci sarà invece il gemellaggio con la delegazione brasiliana.

Si parte sabato 17 agosto dal ritrovo presso il casello autostradale di Candela, alle 20 si parte per Sant’Agata, percorrendo la provinciale 101 panoramica, per arrivare in paese, dove si svolgerà l’incontro con le mini moto che apriranno la parata del motoraduno. A seguire, tutti in Piazza XX Settembre per il benvenuto del Sindaco e il gemellaggio tra biker brasiliani e italiani, all’insegna della festa, della gastronomia locale e della musica con special guest la cantautrice Rosmy.

Visita al centro storico

Domenica 18 agosto, appuntamento mattutino per visitare il centro storico di Sant’Agata di Puglia, gli antichi manufatti in pietra, il frantoio ipogeo del ‘600, le chiese, il castello Imperial, accompagnati dalle guide della Pro Loco. A seguire, nel porticato della piazza, ci sarà l’estrazione di una lotteria, organizzata dagli Harleysti di Basilicata. Dopo pranzo tutti al corso di Bleeding Control, presso il Teatro Comunale, con il conferimento degli attestati di partecipazione di Stop the Bleed Italia e poi giochi e premiazioni con l’elezione di elezione di Miss Bike, Miss Zavorrina, Lady Forza, Moto più customizzata e molto altro.

In serata, sarà possibile assistere al corteo storico mediovale organizzato dal Comune. Ospiti musicali dell’evento le Biker Sisters of Rock.