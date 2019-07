Arif, Damascelli Gatta “Stop a discrezionalità nomine pubbliche”

Di:

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Domenico Damascelli e Giandiego Gatta.

“Ieri abbiamo affrontato, in Commissione, la designazione del direttore dell’Asset, l’agenzia regionale ai Trasporti: una fiction, un teatrino con tanto di bando pubblico per individuare chi in realtà era già commissario straordinario dell’ente. Una manfrina per dare l’idea di una selezione quando era evidente che il governo regionale avesse già individuato una soluzione di continuità.

Oggi, invece, la situazione è leggermente diversa, con la nomina dei due sub commissari dell’Arif, ma un dato è costante: l’assenza della Giunta regionale Commissione per illustrare le ragioni, i meriti, le qualità e le competenze professionali che hanno determinato la scelta. E questo non è un fatto di poco conto, perché è proprio il bagaglio d’esperienza e la professionalità delle persone che ne giustifica un ruolo nell’apparato pubblico. A tal proposito, sentiamo di dover insistere su un profilo di metodo: bisogna predeterminare i requisiti quando si deve procedere a delle nomine. Per garantire efficienza, trasparenza e imparzialità occorre ridurre al massimo ciò che non porta quasi mai buoni frutti: la troppa discrezionalità, quella utilizzata in eccesso dal Governo regionale”.