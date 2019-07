Concorso per 2445 OSS: comunicazione per prova orale

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONE PUGLIA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 2.445 POSTI DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” (CATEGORIA B – LIVELLO ECONOMICO BS)

Si comunica ai candidati ammessi alla prova orale del concorso in oggetto che:

• con Deliberazione del D.G. n.382 del 04.07.2019 l’Azienda ha provveduto alla nomina di n. 20 sottocommissioni di supporto alla commissione centrale esaminatrice nominata con Deliberazione del D.G. n. 901 del 21.12.2018;

• l’Azienda sta procedendo alla validazione dei titoli di punteggio dichiarati dai candidati in piattaforma al fine di effettuare una prima verifica di quanto dagli stessi autocertificato ed eventualmente annullare quanto dichiarato e non previsto dal bando di concorso e, nel caso, procedere a ricalcolare il punteggio assegnato. Come esplicitato più volte con precedenti avvisi non sarà possibile aggiungere o modificare in alcun modo quanto dichiarato dai candidati negli specifici campi di rilevazione dati dagli stessi compilati con il form on-line di presentazione della domanda di partecipazione, ma solo verificare quanto dichiarato e procedere alla relativa validazione o invalidazione del dato autocertificato;

• il giorno 07.08.2019 la commissione centrale esaminatrice procederà al sorteggio della lettera alfabetica di partenza, necessaria per la programmazione delle prove orali. Il sorteggio sarà reso pubblico nella sala Turtur sita presso la sede dell’Azienda ed in streaming collegandosi all’indirizzo: https://www.facebook.com/Azienda-Ospedaliero-Universitaria-Ospedali-Riuniti-di-Foggia-593582574090822/?ref=bookmarks a patire dalle ore 11:00;

• in data 09/09/2019 sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia

il luogo, il diario d’esame e le modalità di svolgimento delle prove orali;

• il giorno di convocazione alla prova orale ciascun candidato dovrà presentare e consegnare presso la sede d’esame la documentazione comprovante quanto dichiarato ed autocertificato in piattaforma al fine di permettere alla commissione esaminatrice di effettuare la seconda ed ultima verifica dei titoli dichiarati (confrontando la documentazione con quanto dichiarato e validato con la prima verifica).Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Marilena Marchese