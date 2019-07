Festa del pane e della Salicornia, tutti a Cagnano

Di:

Nel ricco cartellone dell’estate cagnanese trova un posto d’onore anche quest’anno, e per il terzo consecutivo, la “Festa del pane e della salicornia”, in programma venerdì 26 luglio 2019.

L’evento, ideato dallo chef e docente alla scuola alberghiera Mario Falco, è organizzato dall’associazione La Montagna Del Sole e dall’Associazione Cuochi di Capitana e Gargano in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Nel corso dell’intera giornata si svolgeranno iniziative di vario genere, musicali, culturali, laboratori e degustazioni per celebrare questi due alimenti: il ‘re’ pane, che in questa località continua ad essere preparato secondo antiche tradizioni e per questo rinomato e apprezzato in tutto il Promontorio per le caratteristiche che lo rendono non solo particolarmente buono e invitante ma ne garantiscono un’ottima conservazione per svariati giorni, proprio come accadeva in passato; e la salicornia, un’erbetta commestibile d’acqua salmastra, chiamata altresì ‘asparagi di mare’, quasi sconosciuta fino a qualche anno fa e che possiamo paragonare a una Cenerentola trasformata in principessa. La salicornia, che in questo lembo del Gargano trova condizioni ottimali per crescere rigogliosa, è oggi richiesta e acclamata dai migliori chef d’Italia e internazionali.

Alle ore 10.00, nell’antico chiostro francescano del palazzo dell’ex Municipio in Piazza Giannone, il saluto delle autorità e l’inaugurazione della mostra pittorica e fotografica “Pane Arte” a cura di Anna Piano in collaborazione con Michele Fini e Circolo fotografico Estate 1826. Espongono gli artisti Edda Ferrero, Matteo Massa, Marianna Meola, Michele De Filippo, Patrizia Affatato,, Patrizia De Santis, Giovanna De Lorenzis, Peppe Sampero, Giuseppe Signorile, Francesco Licursi, Maria Anna Berardini, Anna Piano.

Alle ore 12.00 degustazione gratuita dell’acquasale, piatto povero e diffuso in tutto il Meridione a cura dell’associazione dei cuochi di Capitanata e Gargano – Delegazione di Cagnano V.

Nel pomeriggio alle ore 17.00, partiranno i laboratori sull’antico modo di preparare il pane con la partecipazione di tanti bambini; alle 18.00 “Lu cacciandr e la Palomma” rappresentata dagli alunni del Comprensivo N. D’Apolito; alle 18.30 reading de “I poeti del Gargano”, a cura di Franco Ferrara, con la declamazione di poesie in vari dialetti garganici, e l’esibizione di danzatori di tammurriata, pizzica e tarantelle a cura di Grazia Ferrara.

Alle ore 20.30 apertura degli stand di degustazione di pane e salicornia e alle ore 21.00 concerto del gruppo musicale ‘Bulies note quintet’

Il ricavato della sagra e’ devoluto alla realizzazione dell’ormai conosciuto Parco dell’accoglienza e della fratellanza dedicato al Papa Wojtyla situato nei pressi della Grotta di San Michele. Le associazioni organizzatrici invitano tutti i visitatori che nell’occasione potranno visitare il centro storico e i luoghi di interesse. Gli stand risulteranno ancora più genuini e pittoreschi dagli operatori che indosseranno gli abiti degli antichi contadini.