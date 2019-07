Guida senza casco: quando si evita la multa?

Di:

Il Codice della strada è quel testo normativo che contiene praticamente tutte (o quasi) le regole che occorre rispettare quando si è in strada, sia come pedone che come conducente. Esagerando, possiamo dire che il codice della strada è il testo sacro di ogni persona che si accinge a circolare, a piedi o con un mezzo.

Tra le norme presenti in tale testo v’è quella che obbliga i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli ad indossare il casco. Forse non lo sai, ma la giurisprudenza ammette alcuni casi in cui se ne può fare meno: si tratta di ipotesi eccezionali in cui si evita la multa pur guidando senza casco. È possibile?