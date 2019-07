Liberiamoci della plastica, iniziativa a Torre Mileto e a Lesina

Di:

Due appuntamenti importanti e concreti per dire No alla plastica, domenica 28 luglio, dalle 10 alle 16, a Torre Mileto (San Nicandro Garganico), presso la spiaggia libera e domenica 4 agosto presso il Lido Eden Kiss a Lesina Marina il Movimento 5 stelle organizza “Io sono Plastic Free”, azioni concrete per un mondo senza plastica. Consegnando al gazebo la plastica che si ha con se si riceverà in omaggio un oggetto riutilizzabile. All’iniziativa parteciperanno le deputate del Movimento 5 stelle Marialuisa Faro, Rosa Menga e Carla Giuliano.

«L’obiettivo è quello di incentivare la cultura del plastic free e dimostrare quanto la plastica sia dannosa per le nostre spiagge, i nostri mari e l’intero ecosistema. La plastica può persistere nell’ambiente marino per centinaia di anni e può frammentarsi in migliaia di frammenti, invisibili ad occhio nudo, ma non per questo meno dannosi. Con le giuste scelte di consumo e utilizzazione possiamo contribuire, in maniera importante, alla riduzione dei rifiuti plastici. La nostra terra non è una discarica ma la nostra casa e dobbiamo curarla e rispettarla come tale. Siete invitati tutti a partecipare», spiegano le deputate Faro, Menga e Giuliano.

Plastic Free è l’evento nazionale del Movimento 5 stelle che nasce per unire tutti i cittadini in un unico scopo liberarsi della plastica. L’aumento dei rifiuti nei mari e negli oceani non è quantificabile. Sensibilizzare tutti i cittadini a evitare il più possibile l’uso della plastica soprattutto guardando al futuro, è l’obiettivo.

#IoSonoPlasticFree liberiamo il nostro pianeta dalla plastica!