Manfredonia. Incidente in via Orto Sdanga: 2 feriti (FOTO)

Manfredonia, 25 luglio 2019. Incidente stradale in serata, verso le ore 20.20, in via Orto Sdanga intersezione con Via Cozzolete a Manfredonia.

Da raccolta dati, un’autovettura non si sarebbe fermata allo stop.

Due feriti lievi. Sul posto gli operatori della Polizia locale di Manfredonia e i sanitari del 118.

