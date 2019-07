Manfredonia nel tempo: una Rotonda sul mare

Di:

Una Rotonda sul mare…, cantava Fred Bongusto in una sua famosissima canzone, incastonando così nella storia della musica italiana uno dei luoghi più amati nelle località di mare.

La rotonda è infatti il luogo per eccellenza in cui mare e terra si abbracciano, permettendo a chi la frequenta di tuffarsi con gli occhi nell’azzurro delle onde, trovando d’estate un po’ di frescura e d’inverno un luogo in cui immergersi con i propri pensieri.

La nuova rotonda sul mare a Manfredonia è stata inaugurata il 12 aprile del 2006 in un complesso e lungo lavoro di riqualificazione del lungomare cittadino durato ben quattrocento giorni e che ha regalato un look più moderno alla città, catapultandola nel nuovo millennio.

(Nelle foto: la rotonda di Manfredonia negli anni ’60 del Novecento e negli anni ’10 del Duemila)

Maria Teresa Valente