Manfredonia, Piscitelli “Ok utilizzo Miramare per campionato di calcio 2019/2020”

Di:

“Comunico alla comunità che ho l’onore di rappresentare, in questa fase complessa e delicata, che è stata accolta la mia richiesta di utilizzare, in deroga e in via eccezionale ancora una volta, l’impianto sportivo “Miramare” per lo svolgimento delle partite del prossimo Campionato di calcio.

In data 24 luglio, infatti, è pervenuta formale autorizzazione da parte dei competenti organi all’utilizzo del campo per tutta la stagione sportiva 2019/2020.

Rinnovo il mio impegno a porre in essere tutte le attività finalizzate alla completa soluzione dell’annosa questione relativa alla gestione dell’impianto sportivo, affinchè sia garantita pienamente la possibilità di fruire di un impianto sportivo, diventato, negli anni, un importante punto di riferimento per tutte le associazioni sportive della Città che mediante la pratica dello sport più popolare e conosciuto, promuovono il valore sociale della pratica sportiva”.

Il Commissario Prefettizio

Dott. Vittorio Piscitelli