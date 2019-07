Tutto pronto a Mattinata per il “Festival dei Colori”

Di:

Dall’idea del Circolo Ricreativo Oasis nasce un appuntamento che Nel corso degli anni è cresciuto meritandosi la fama di evento più atteso dell’estate, capace di richiamare visitatori da tutta la provincia ed oltre.

Tre giorni di divertimento e giochi per piccini, concerti, spettacoli pirotecnici e tanto altro. L’appuntamento più atteso del festival è sicuramente la corsa dei colori, una fun race per tutta la famiglia che consente di immergersi nel caleidoscopio dei colori del Gargano: il bianco delle falesie, il verde dell’olio, il viola delle orchidee, il turchese del mare, il rosso della tarantella.

Anche per questo anno tante sono le istallazioni creative posizionate lungo le vie principali del borgo che ci terranno con il naso all’in su: Il Volo colorato, il Gusto dell’Estate, La Vie de l’Amour, Rainbow Butterflys, In Fondo al Mar – Il sogno di Willy Wonka.

Il modo migliore per conoscere il Festival dei Colori è quello di venire a Mattinata dal 28 al 30 luglio 2019.

Circolo Ricreativo Culturale Oasis

PROGRAMMA

28 Luglio

ore 18.00: Corso Matino – Villa Comunale

Raduno partecipanti della Corsa dei Colori del Gargano segue partenza il percorso interesserà il Centro Storico e il Corso principale ore 19.00: Via L. Fischetti Arrivo partecipanti e Festa dei Colori con Matteo Perillo da Radio Manfredonia Centro ore 20.00: Via Guerra Apertura del Parco Divertimenti Gonfiabilandia a cura di Piccoli x Sempre ore 21.00: Belvedere Monte Saraceno No Wi-Fi Zone spettacoli e intrattenimento per bambini a cura di Piccoli x Sempre ore 21.30: Piazza Aldo Moro Onde Radio Italia e Dj Set offerto da La Vineria ore 22.30: Via L. Fischetti Pecorino Cheese offerto da Barboni di Lusso Bar

29 Luglio

Ore 19.00: Letture Piccine a cura di Milena Tancredi referente regionale NpL AIB Puglia

ore 20.00: Via Guerra Apertura del Parco Divertimenti Gonfiabilandia a cura di Piccoli x Sempre ore 20.30: Belvedere Monte Saraceno Meno per Meno Show: spettacolo di giocolieri, animazione e divertimento ore 21.00: Corso Matino Street Band “DixiFrixi non solo dixieland” Anfiteatro Villa Comunale Agorà Esibizione della Scuola di Ballo Terpsichore ore 21.30: Via Vittorio Emanuele III The Wanderlust offerto da Capriccio da Michelino e da La Boutique del Gusto ore 22.30: Piazza Santa Maria della Luce Grandioso Spettacolo Piromusicale “Dreaming in Colors” diretto dalla Premiata ditta Pirotecnica San Pio di San Severo Via L. Fischetti Celentarock offerto da Barboni di Lusso Bar

30 Luglio

ore 20.00: Via Guerra Apertura del Parco Divertimenti Gonfiabilandia a cura di Piccoli x Sempre ore 20.30: Belvedere Monte Saraceno Circus Zone: spettacolo di giocolieri, animazione e divertimento ore 21.30: Piazza Aldo moro Rukola spettacolo di Artisti di Strada in collaborazione con Supermercato Trotta Via Silvio Pellico Battipan offerto da Jonatan Pub ore 22.00: Corso Matino – Villa Comunale 90’s Night: Il Party colorato del Festival dei Colori Hit Mania Band anni 90’ in concerto, Dj Andy Lupoli e Marco Zaffarano con Matteo Perillo voice. Effetti scenografici realizzati da Partylandia ore 22.30: Corso Matino Dj Zaio offerto da Coppadicuococafè

Su tutto Corso Matino Artisti di Strada e Mercatini dell’Artigianato a cura del’Associazione Puglia Eventi Dal 26 al 30 Luglio dalle ore 18.00 mostra personale di Saverio Marolla, pittore figurativo, presso Palazzo Mantuano