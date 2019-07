San Severo, controlli dei Carabinieri: 3 arresti

Di:

A San Severo (FG), nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato su provvedimento dell’A.G.:

– BRATTOLI EMANUELE cl. ’67 di San Severo, noto alle forze dell’ordine, in esecuzione ordine di espiazione di pena detentiva emesso a seguito di revoca di misura alternativa alla detenzione, il tutto su disposizione della Procura della Repubblica presso la Corte d’appello di bari per le violazioni all’affidamento in prova ai servizi sociali cui era sottoposto;

– DI PALMA LUIGI cl. ’78 di Lesina, censurato, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Foggia, il tutto a seguito delle reiterate violazioni alla misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto;

– MARCHITTO ANTONIO cl. ’98 di San Severo, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Foggia per l’arresto per evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti effettuato dai militari della Sezione Radiomobile l’8 luglio u.s..

Gli arrestati sono stati tutti quanti tradotti presso la Casa Circondariale di Foggia. Nel corso del servizio sono state altresì identificate 50 persone, controllati 21 veicoli e 2 esercizi pubblici, sono state effettuate 10 perquisizioni personali e contestate 13 sanzioni al c.d.s..

A stretto giro sono previsti nuovi controlli straordinari sul territorio nell’ambito della Compagnia Carabinieri di San Severo.