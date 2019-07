Scoglimento Comuni per infiltrazioni. Recente sentenza Consiglio di Stato

Di:

Lo scioglimento dell’ente è giustificato dalla grave, integrale, non altrimenti rimediabile compromissione degli organi di governo con le cosche mafiose in misura tale da determinare l’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi. Solo una valutazione complessiva, contestualizzata anche sul piano territoriale, può condurre a un esame appropriato della delibera di scioglimento, in virtù di una valutazione degli elementi che costituisca una sintesi bilanciata e non una mera sommatoria dei singoli elementi. Lo ha affermato la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5077/2019.

cons di stato n.5077-2019