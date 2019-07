“Speriamo che la nostra comunità si liberi presto da questa cappa”

Di:

“Una struttura rodata che agiva da tempo, una macchina criminale che strumentalizzava gli uffici pubblici e che se, non ci fosse stata la collaborazione di chi ha denunciato e della Guardia di Finanza avrebbe continuato per lungo tempo ancora”. Queste le ipotesi accusatorie illustrate dal sostituto procuratore di Foggia Enrico Infante sull’operazione “Madrepietra” ad Apricena. Stamattina la conferenza stampa dei consiglieri di opposizione del Pd nella sede foggiana del partito in via Taranto (Michele Lacci, Pasquale Terlizzi, Gaudelli Federico, Mara Greco e Concetta Zecchino, indipendente) per parlare di quanto avvenuto.

“Il confine sano della politica”

“La gestione della politica- ha detto il capogruppo Lacci- al centro non aveva il bene comune. La politica è uguaglianza, non deve fare favori né deve usare strumenti non leciti. Siamo in attesa di quello che avverrà. Noi siamo sempre garantisti, ma si deve chiarire il confine sano e non sano della politica. E’ stato strappato il velo sulle bugie del sindaco Potenza. Quando arrivava la Finanza si diceva che erano ‘visite di cortesia’ e che lettere anonime venivano scritte dall’opposizione. Noi auspichiamo che Apricena si liberi di questa cappa”. Fa poi riferimento “a una decina di denunce sul bilancio (da cui attendono risposta dalla Corte dei , ndr) che defraudavano le casse comunali. Noi abbiamo denunciato e ricevuto attacchi di tutti i tipi, i nostri figli devono vivere in una città in cui il sindaco deve dire all’ opposizione: voi cosa pensate?”. Pasquale Terlizzi aggiunge: “ Sono grato alla magistratura che è riuscita a far uscire, con molta difficoltà, il marcio che c’era al comune di Apricena, noi abbiamo denunciato nel 2014 un appalto”.

Sono stati ripresi alcuni passaggi in cui gli inquirenti spiegano “il sistema”: “reati gravi commessi in breve arco di tempo, da ottobre 2017 a dicembre 2018, il forte condizionamento ambientale per cui Potenza ha fatto bonificare gli uffici dalle microspie e per cui è stato molto difficile indagare, il ruolo della tecnostruttura, e dei 25 indagati”.

La nota della Lega

Una nota della Lega regionale ha precisato, nei giorni scorsi, che Potenza, eletto nel 2014 e poi nel 2019, “non risulta iscritto al partito”. Secondo i consiglieri la Lega lo “disconosce, un imbarazzante e puerile atteggiamento politico, un partito deve avere strumenti di protezione, non ha dimostrato di essere un partito serio”. Il consiglio resta in carica, “loro hanno fatto sapere che continuano ad amministrare, non ci dimettiamo perché significa lasciare campo libero con una macchina burocratica ‘interdetta’ con rischio di perdere i finanziamenti per la città”. Dodicimila abitanti che, in gran parte, si sono schierati con il sindaco, come hanno riferito i cronisti che sono stati in giro per le strade del paese, e come si evince dai social, con qualche negozio chiuso in segno di solidarietà.

Paola Lucino

Foggia, 25 luglio 2019