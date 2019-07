Successo per Angelo Nasuto, vincitore LAMS Matera Capitale

Di:

Foggia. Angelo Nasuto, (https://www.instagram.com/angelonasuto/?hl=it) giovane ma già affermato pianista foggiano, è il vincitore del primo premio del concorso internazionale LAMS Matera Capitale della Cultura 2019. https://www.youtube.com/watch?v=76UkUyxxJrc

Classe 1993, muove i primi passi al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, per poi diplomarsi con il massimo dei voti lode e menzione al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e laureandosi sempre con il massimo dei voti lode e menzione nel biennio specialistico in pianoforte indirizzo concertistico. Vincitore di molteplici premi nazionali ed internazionali tra cui il Premio Taddei a Roma con medaglia dal Senato della Repubblica, Premio “Crescendo”città di Firenze e ora LAMS di Matera sotto l’egida del Ministero dei beni culturali (https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_2127721190.html) . Si è esibito in diversi concerti solistici sia in Italia sia all’estero, da ricordare il suo recital negli Stati Uniti a Cleveland nel 2017. Si dedica, altresì, alla musica da camera e allo studio di direzione di orchestra, clavicembalo e organo.

Stato Quotidiano lo ha intervistato.

Buongiorno maestro e grazie per la sua disponibilità. Ci vuole parlare, gentilmente, del suo ultimo successo quale vincitore del concorso LAMS?

Buongiorno a voi e grazie. Tra i tanti concorsi vinti, il concorso internazionale LAMS città di Matera Capitale della Cultura 2019 mi riempie di orgoglio, anche il presidente di giuria il pianista e direttore d’orchestra di fama mondiale Giovanni Pompeo ha sottolineato un altissimo livello esecutivo rispetto agli anni passati grazie anche alla presenza di pianisti provenienti da tutto il mondo. La vittoria di questo concorso svoltosi a Matera, appunto, dal 9 al 12 maggio scorso, oltre alla borsa di studio, mi ha dato l’opportunità di esibirmi in due recital, uno già svolto lo scorso 23 giugno nella suggestiva location del Museo Archeologico di Ridola e il prossimo in autunno nella città di Chieti.

Quale per lei il valore dei concorsi?

Per me i concorsi hanno molteplici valori, tra cui il mettersi in gioco, il farsi conoscere, è una competizione sana tra musicisti provenienti da diverse realtà, al fine di una crescita artistica e personale, a differenza del concerto che è un qualcosa di più “intimo”, in cui riesco a creare un’ atmosfera unica tra me, lo strumento e il pubblico.

Cosa rappresenta per Lei, il “Maestro”?

Il maestro è sicuramente una guida costante, che ha la duplice “responsabilità” di valorizzare le capacità proprie dell’allievo e di svilupparne di nuove. Il maestro deve essere in grado di trovare il sottile equilibrio tra queste due “responsabilità”: valorizzare i punti di forza musicali e personali, ma, allo stesso tempo, focalizzarsi didatticamente al superamento dei limiti. Emblema di tale connubio, per me e non solo, è la persona con cui mi sto perfezionando Pasquale Iannone, che nonostante la sua intensa attività concertistica in tutto il mondo, vanta di una fama didattica, che rende la sua scuola pianistica famosa in tutto il mondo. Non avrei potuto desiderare di meglio! Ringrazio il maestro Iannone pubblicamente per ciò che mi insegna giorno per giorno sia artisticamente sia umanamente.

Quali sono i suoi prossimi impegni e progetti?

Sicuramente proseguirò con la strada dei concorsi sia in Italia sia all’estero, continuerò la mia attività artistica di concertista, come da sempre faccio. Nell’imminenza il prossimo 30 luglio terrò un recital a Barletta, nell’ambito del “Barletta Piano Festival”,(http://www.barlettapianofestival.it/index.php) ringraziando il presidente Francesco Saverio Caporale e il direttore artistico Pasquale Iannone che mi hanno voluto lì, spaziando dal barocco al classicismo con Bach e Beethoven, attraversando il Grande periodo romantico con Liszt per concludere con il ‘900 e la contemporaneità con Debussy e Liebermann. Il concerto si terrà presso la sala ricevimenti dell’hotel La Terrazza ad ingresso gratuito. In seguito ancora recital a Bari per il “Bari Piano Festival” e a Chieti.

Da giovane, cosa si sente di consigliare ai giovanissimi musicisti?

Beh sicuramente tanto impegno, lavoro costante, sacrificio ma senza mai trascurare valori altrettanto importanti come: famiglia, amicizia, amore. Lo strettissimo legame tra la musica e il proprio mondo interiore non può essere condotto in solitudine; la mia vita sebbene sia dedita principalmente al pianoforte trova sempre spazio per la vita privata, perché come ben diceva Aristotele: “l’uomo è un animale sociale, che tende ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società.”

