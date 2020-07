Fiore “Danni all’agricoltura? Per le pessime scelte politiche”

Foggia, 25 luglio 2020. «La Capitanata ha ricchezze notevoli, che la stessa Natura le ha fornito ma continuerà a vivere le difficoltà di un’economia “zoppa” fino a quando la politica regionale –e in una certa misura, anche quella nazionale-non le daranno la possibilità di trarre tutti i vantaggi dalle sue risorse vocazionali: l’agricoltura e il turismo». Il Consigliere comunale di Foggia Alfonso Fiore, candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista “Fitto Presidente”, sottolinea le cause di una condizione di arretratezza che il territorio foggiano non merita e che attribuisce soprattutto alle scelte sbagliate degli ultimi governi regionali.

«Il tema delle campagne del grano –ricorda Fiore-, soprattutto negli ultimi anni, è stato argomento “bollente” e dovrebbe preoccupare più di quanto non faccia sia i cittadini pugliesi che gli Italiani in generale, considerata la gravità di quanto accade sistematicamente nelle stagioni estive. Infatti, da tempo, numerose navi cariche di grano di bassa qualità provenienti dal Canada scaricano, sul suolo nazionale, grano coltivato in spregio delle direttive e dei regolamenti dell’Unione Europea che riguardano pesticidi e diserbanti. Per di più, sono molti i commercianti che acquistano grano di scarsa qualità -e a basso prezzo- per rivenderlo sui mercati nazionali per speculare sulla differenza. Difatti, il grano importato viene venduto comunque ad un prezzo inferiore rispetto al grano di alta qualità della nostra terra daunia».

«Le deleghe all’Agricoltura –fa notare Fiore- sono nelle mani di Michele Emiliano da metà del 2019, come ha provveduto riguardo all’annosa questione? Emiliano avrebbe dovuto tutelare la Nazione, la Puglia e la Provincia di Foggia in merito al grano duro di Capitanata ma ancora una volta si è mostrato assente, come inerte è stata l’intera Giunta regionale che si fa vedere sul territorio daunio solo per giochi propagandistici di bassa lega nei periodi elettorali, dimenticando il nostro territorio durante l’intera legislatura. Ne è un esempio l’aeroporto “Gino Lisa” le cui vicende travagliate non trovano soluzione proprio per le omissioni e le scelte scellerate operate dalla Regione».

«E ancora –conclude Fiore- la Bellanova, ministro dell’Agricoltura, e Speranza, ministro della Salute, interverranno per risolvere questi problemi o ancora una volta si limiteranno a “condonare” i carichi di grano estero danneggiando l’economia agricola di Capitanata, vera ricchezza e fonte di guadagno per la nostra Terra? Sono convinto che questi nodi cruciali per il nostro territorio potranno essere sciolti solo se, col consenso dei Pugliesi, potremo andare al governo della Regione e dare una decisa sterzata alle politiche agricole che, fino ad oggi, hanno penalizzato l’intero comparto e, in particolar modo, un’area che dipende più delle altre dall’agricoltura come la provincia di Foggia».