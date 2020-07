Assalto fallito sull’A14: recuperati due escavatori rubati

(ANSA) – CERIGNOLA (FOGGIA), 25 LUG – Resta ancora da accertare la dinamica del tentato assalto ad un blindato avvenuto ieri pomeriggio sulla A14 nel tratto tra Cerignola e Canosa di Puglia, al confine tra le province di Foggia e Bat.

A quanto si apprende, un commando ha bloccato entrambe le corsie, direzione nord e sud, posizionando tre tir trasversalmente alle carreggiate, incendiandone uno. Sarebbe stato il passaggio di un furgone della polizia diretto a Senigallia, ad impedire ai banditi di mettere a segno il colpo.

I poliziotti stanno indagando per cercare di risalire al reale obiettivo del commando. In quella zona – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – sarebbero dovuti passare tre furgoni della ditta Ivri che, però, per problemi tecnici, hanno ritardato. Non è ancora chiaro cosa trasportassero i tre blindati. La banda per entrare in autostrada ha tagliato parte del guard rail lungo la corsia nord; lì gli agenti hanno recuperato due grossi escavatori rubati uno a Fasano (Brindisi) il 6 luglio e l’altro ad Altamura (Bari) il 21 luglio. (ANSA).