Covid, 6 Comuni in Capitanata con positivi. “Focolaio” a San Nicandro

Bari, 25 luglio 2020. Sono 6 i Comuni in Provincia di Foggia con “attualmente positivi” al Covid_19. Si tratta di: Foggia, Cerignola, San Severo, Lucera, Ischitella (1 caso ma, come detto dal sindaco ischitellano Guerra, “si tratta di un assistito mai entrato in Paese”), e San Nicandro Garganico. E’ proprio San Nicandro ad avere oggi il maggior numero di casi, dopo la scoperta di un “focolaio” che ha determinato prima 5 positivi, poi ulteriori. 60 le persone, complessivamente, posto in isolamento domiciliare.

Oggi sono stati registrati 1843 test in Puglia per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 8 casi positivi: 2 nella provincia di Bari, 1 nella provincia di Brindisi, 2 nella provincia di Foggia e 3 nella provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 227533 test. 3961 sono i pazienti guariti. 77 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4586 così suddivisi:

1.502 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

671 nella Provincia di Brindisi

1180 nella Provincia di Foggia;

540 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.

FOCOLAIO SAN NICANDRO GARGANICO – FOCUS STATOQUOTIDIANO