Fugge col bimbo da Foggia a Trieste perchè maltrattata: il tribunale impone visite settimanali

(triesteprima)Scappa a 1000 chilometri dall’uomo che l’ha maltrattata, ora deve ripercorrerli ogni settimana per portargli il bambino. Questo è quanto disposto dal tribunale di Foggia per una giovane donna che, alla fine di una relazione con un uomo anni gravato da precedenti penali, ha voluto rifarsi una vita assieme al figlio di quattro anni nel capoluogo giuliano, supportata da alcuni parenti in loco.

In atto un procedimento penale per maltrattamenti, con tanto di misura cautelare di ordine di allontanamento a carico dell’uomo, che già si trovava ai domiciliari per rapina e porto d’armi in concorso oltre che per detenzione di cocaina. Stando agli atti, l’uomo avrebbe colpito la madre di suo figlio con pugni, calci e schiaffi, fino a causarle lesioni all’orecchio e al torace, refertate dall’ospedale. Poi le avrebbe rivolto frasi minacciose quali “Se non ti muovi ti uccido, ti taglio la testa”, costringendola a dargli del denaro.

Fonte: triesteprima