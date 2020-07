“In dialogo con la cometa Neowise”

Ti ho vista da lontano, silenziosa e splendida, danzare e volteggiare lassù nel cielo. Sola tra mille luci in un fondo buio e immenso. Ti hanno cantato i poeti e interrogati gli astrologi. Ti hanno chiamato in causa i filosofi e usato i teologi. Sei solo un fenomeno fisico o sei anche altro? Bastano le sole leggi astronomiche a spiegare il tuo sorgere, il tuo tragitto, il tuo apparire e riapparire oggi come 6000 anni fa?

Davanti a te credenti e non credenti restano a bocca aperta mentre tagli il cielo come se fosse un burro. Non bastano le spiegazioni. Non è sufficiente osservarti per capire che cosa sei e da dove vieni. Sento il bisogno non solo di guardarti, ma ancor più contemplarti. Guardarti con gli occhi e viaggiare con la mente per potere arrivare con l’immaginazione laddove tu mi conduci. Per poter lambire ciò che sveli e ciò che nascondi.

Per questo, guardandoti, ci viene in mente altro. Un Altro. Un Oltre. Non so se è un “Esso” o ancor più un Egli”. Di certo è Innominabile. Indecifrabile. Ineffabile. Forse anche tu sei un graffio della Sua mano. Tu porti luce ma viene dalla Luce. Vieni da lì dove luce e tenebre si abbracciano, dove la penombra sposa gli anfratti più nascosti di infiniti spazi.

Tu Lo hai visto e mi parli di Lui. Se tu sei bella, quanto lo sarà Lui! Eppure noi non lo vediamo. Vediamo te e non Lui. Tu lo vedi e ce ne parli. Di Lui sei segno e forse anche messaggero. Un giorno ti posasti sulla sua capanna, come un goccia di candela per fare luce al buio delle nostre nefandezze.

Mi hai emozionato e lasciato senza parole, eppure mi dici di guardare a Lui. Hai tracciato un solco nel cielo muto, uno squarcio dentro al mistero. Il tuo, il nostro, il Suo. Ti poni sulla soglia di ciò che non possiamo capire. Una sorta di cerniera tra il tutto e il niente. Vorremmo dire, ma poi tacciamo. Meglio il silenzio che parole inutili.

Noi, esterrefatti, guardiamo te, ma tu ancora più meravigliata ammiri noi. Noi, che quando ci guardiamo non sappiamo gioire di ciò che siamo. E guardiamo sempre a ciò che non siamo per paura di ciò che invece siamo. Ci manca l’arte della semplicità mentre giochiamo a fare cose complicate per apparire più di quanto invece siamo.

Ai tuoi occhi, da lassù, sembriamo piccoli, eppure tu sai che siamo grandi. Noi contempliamo la tua luminosità, ma Tu ci invidi il pensiero e il cuore, le emozioni e i ragionamenti, i sentimenti ma anche i nostri errori. Ci invidi il gioire e il soffrire. Ci invidi la nascita e la morte. Il tempo in cui diveniamo. Il fluire delle cose che ci insegna la difficile arte di vivere.

In questi giorni sei passata sulle nostre teste, sopra il tetto delle nostre case. Che cosa hai visto? Di certo hai visto una terra ammalata. E non mi riferisco solo al Covid-19, ma alle tante malattie, materiali e spirituali, che feriscono sia il pianeta che la stessa umanità. Sei rimasta dispiaciuta. Pensavi di trovarci migliori rispetto a 6000 anni fa quando sei stata di nuovo così vicina alla nostra amata terra. Forse avrai avuto modo di apprezzare gli innumerevoli progressi, ma anche i tanti ritardi che ci impediscono di dirci una umanità migliore. Che il tuo bagliore, o cometa, ci risvegli dal sonno delle stupide convinzioni e delle false illusioni, delle scorciatoie che ci promettono una felicità a portata di mano. Che il tuo fascino ci faccia indignare per tutte le storture che imbrattano e deturpano gli infiniti spicchi di quella bellezza che si trova disseminata nelle nostre città, nei nostri ambienti naturali e sociali, nelle nostre relazioni e nei nostri legami. Non per piangerci addosso o per limitarci a recriminare, ma per trovare il coraggio di lottare contro le ingiustizie e le disuguaglianze, contro le corruzioni e gli arrivismi, contro il potere dei pochi che ricattano il desiderio dei molti.

Spero tanto che quando fra 6000 anni ripasserai sulle nostre teste – io di certo non ci sarò – tu possa trovare una umanità migliore. E non ci invidierai solo il pensiero e il cuore, ma anche un senso di maggiore giustizia ed equità. Forse ti poserai, come fece una altra cometa al par tuo, su Betlemme. E così finalmente ti vedremo splendere non solo sopra di noi ma anche dentro ognuno di noi. Nelle nostre case. Con una luce di immenso splendore e di profondo calore.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 25 luglio 2020.