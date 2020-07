Lesioni e arrossamenti cutanei: cause e rimedi

La pelle è un tessuto estremamente resistente e flessibile, in grado di ripararsi e proteggere il nostro corpo dagli agenti esterni.

Allo stesso tempo, è una zona particolarmente esposta, per questo motivo è spesso soggetta a lesioni, arrossamenti, irritazioni e abrasioni. In questi casi, è necessario intervenire con dei prodotti adeguati, dei rimedi adatti al tipo di danneggiamento cutaneo.

Quali sono le lesioni della pelle più comuni

Durante la vita di tutti i giorni si può essere esposti al rischio di tagli, ferite e infiammazioni della cute, soprattutto per quanto riguarda le zone più esposte come braccia, gambe e mani.

Una delle situazioni più frequenti è la comparsa di arrossamenti, segni superficiali che possono manifestarsi sotto forma di macchie e rossori permanenti o temporanei.

Inoltre, è possibile incappare in lesioni più o meno gravi, come scottature, sbucciature o abrasioni, che provocano delle ferite da trattare immediatamente con degli appositi prodotti.

Le cause possono essere diverse, ad esempio incidenti e infortuni, stress, l’invecchiamento cutaneo, una cattiva alimentazione, oppure agenti esterni come raggi UV e condizioni climatiche.

I rimedi migliori per lesioni e arrossamenti della cute

Una delle soluzioni più efficaci per il trattamento di ferite e segni cutanei sono i prodotti con acido ialuronico, una sostanza di origine naturale in grado di proteggere i tessuti e idratare la pelle. Questa molecola è presente nel corpo, con la funzione di tutelare la cute, mantenerla elastica e favorire la riparazione dei tessuti compromessi.

Ad esempio, è possibile curare lesioni e arrossamenti con Ialuset, un prodotto a base di acido ialuronico molto apprezzato in queste situazioni, acquistabile anche online presso le e-pharmacy autorizzate dal Ministero della Salute.

Ne costituisce un esempio Farmacia Loreto Gallo, dove trovare la linea completa e prezzi competitivi. L’azione principale è l’accelerazione del processo di cicatrizzazione, per velocizzare il recupero e ridurre le conseguenze della ferita.

L’efficacia dell’acido ialuronico è comprovata sia in presenza di lesioni superficiali che croniche, rivelandosi un alleato prezioso nel contrasto di eritemi, escoriazioni e irritazioni di vario genere. La sostanza stimola l’autoriparazione dei tessuti cutanei, un procedimento naturale che nei giovani avviene in modo rapido, tuttavia dopo i 25 anni inizia un piccolo rallentamento.

Ciò è possibile grazie alla capacità di questa molecola di attirare le particelle d’acqua presenti nei tessuti, aumentandone la presenza nella zona colpita dalla lesione. In questo modo la cute sarà più idratata, una condizione che favorisce la guarigione dell’epidermide con un risultato nettamente più efficiente.

La funzione rigenerativa dell’acido ialuronico è sfruttata anche in altri ambiti, ad esempio per il contrasto dell’invecchiamento della pelle e le applicazioni di medicina estetica.

Come proteggere la pelle e preservare l’integrità della cute

Come appena visto, è importante usare in caso di lesioni e irritazioni della pelle prodotti adeguati, soluzioni in grado di ottimizzare i processi naturali di cicatrizzazione per risolvere rapidamente ferite e danneggiamenti dell’epidermide. Allo stesso tempo, è necessario proteggere la propria pelle, adottando comportanti prudenti in situazioni di rischio e tutelando la cute contro gli agenti esterni.

Ad esempio, è fondamentale utilizzare indumenti adeguati all’attività da svolgere, non sottovalutando l’uso di guanti, magliette a maniche lunghe e protezioni per il collo. Inoltre, quando si adoperano veicoli come biciclette, monopattini e skateboard bisogna sempre indossare caschetti omologati, optando anche per ginocchiere e gomitiere se necessario, ad esempio per la sicurezza dei bambini.

Per quanto riguarda gli agenti atmosferici, è essenziale mantenere la pelle sempre idratata, evitando il deterioramento causato dai raggi solari e da fenomeni come vento, pioggia e umidità. Non da meno è l’utilizzo di creme solari ad alta protezione, da applicare ogni 2/3 ore durante l’esposizione ai raggi UV, cercando di rimanere all’ombra nelle ore più calde e indossare cappellini e accessori parasole da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio.

Da non sottovalutare sono le buone abitudini a tavola e le regole per un corretto stile di vita, quindi è necessario seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, bere molta acqua, non fumare e diminuire il consumo di alcolici. Inoltre, è importante prestare attenzione all’azione corrosiva di alcuni detergenti, soprattutto in questo momento in cui è aumentato l’uso di prodotti igienizzanti e sanificanti anche molto aggressivi come la candeggina.

Questo può portare a lesioni e irritazioni della pelle, problemi dermatologici che possono causare conseguenze anche gravi e inestetismi cronici. Per eventi accidentali e isolati basta adoperare prodotti cicatrizzanti, altrimenti bisogna rivolgersi al proprio medico di famiglia o a un dermatologo specializzato, per capire le cause della ferita cutanea e studiare un trattamento adeguato.(Nota stampa)