Manfredonia, deceduto professore del Toniolo: striscione degli alunni

“La comunità del Toniolo è vicina alla famiglia per la scomparsa del caro prof. Antonio Trotta”, riporta la pagina Facebook dell’Istituto Tecnico, seguito dall’immagine dello striscione degli alunni affisso al cancello d’ingresso. Il professore Trotta è deceduto ieri mattina a seguito di un malore.

“Una grande perdita per la nostra scuola.Un professore energico, solare e con tanta voglia di vivere. Oggi eravamo tutti in silenzio nella preghiera, ma vogliamo ricordarti come eri: con le tue risate, il tuo impeccabile inglese e i nostri Karaoke! Un abbraccio a te Antonio, che ora ci guardi dall’alto e al caro collega Filippo”, scrive una studentessa sui social.