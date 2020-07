Marina di Lesina: tromba d’aria e bagnanti in fuga (VIDEO e FOTOGALLERY)

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare sui settori del versante adriatico.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Ieri intorno alle sette di sera una tromba d’aria ha scatenato il panico tra abitanti e bagnanti che sono fuggiti dagli stabilimenti. Le forti raffiche di vento hanno provocato danni a ombrelloni e strutture per campeggio e sono caduti diversi alberi.